Terremoto in Friuli | sciame sismico in provincia di Udine

Terremoto 3.9 a Cavazzo Carnico - provincia di Udine. Trema il Friuli : oltre 20 scosse in un'ora - non ci sono danni : Cavazzo Carnico, un Terremoto all'alba ha provocato tanta paura e messo in allerta la popolazione ma senza riportare effettivi danni. Il Terremoto è stato registrato a 5 km da Cavazzo...

