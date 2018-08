TERREMOTO FRIULI | OLTRE 20 SCOSSE IN UN' ORA Ingv | ultime notizie Udine | 38 i comuni

TERREMOTO FRIULI - epicentro in provinca di Udine : risentimento sismico del 4° grado Mercalli : Questa mattina, 11 agosto 2018, si è verificato un evento sismico di magnitudo Ml 3.0 alle ore 05:26 italiane, in un’area della provincia di Udine compresa tra i comuni di Cavazzo Carnico, Trasaghis, Amaro, Bordano, Tolmezzo, Verghenis e Venzone. Tale evento era stato preceduto ieri sera da altri 4 piccoli eventi sismici con magnitudo massima pari a 1.6. Quattro minuti dopo, alle ore 05:30 italiane, l’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

TERREMOTO FRIULI - Riccardi : “Nessun danno e situazione sotto controllo” : “Il sisma di questa mattina non ha avuto conseguenze per le persone e nemmeno provocato danni e il sistema della Protezione civile regionale ha reagito con la prontezza e la professionalità che lo rendono un’eccellenza a livello nazionale”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sulla base dei controlli effettuati nelle zone interessate ...

TERREMOTO FRIULI - oltre 20 scosse in un'ora/ Ingv - ultime notizie Udine : magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico : Terremoto oggi a Udine, sabato 11 agosto 2018: Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico, altre due scosse nell'aria, le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:11:00 GMT)

TERREMOTO in Friuli - sciame sismico in provincia di Udine : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico (Udine). L'epicentro del sisma, verificatosi alle 5.30 di questa mattina, è stato localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a una profondità di 13 km. Un'altra scossa di magnitudo 3 era stata registrata qualche minuto prima nella stessa zona. Altre scosse, di minore intensità rispetto alla più forte, sono state ...

TERREMOTO 3.9 a Cavazzo Carnico - provincia di Udine. Trema il Friuli : oltre 20 scosse in un'ora - non ci sono danni : Cavazzo Carnico, un Terremoto all'alba ha provocato tanta paura e messo in allerta la popolazione ma senza riportare effettivi danni. Il Terremoto è stato registrato a 5 km da Cavazzo...

TERREMOTO oggi in Friuli - Udine/ Ingv ultime notizie Cavazzo Carnico - sisma M 3.9 : sciame sismico : Terremoto oggi a Udine, sabato 11 agosto 2018: Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico, altre due scosse nell'aria, le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 09:08:00 GMT)

Scossa di TERREMOTO in Friuli : sisma di 3 - 9 a Cavazzo Carnico : Roma, 11 ago., askanews, - Uno sciame sismico con scosse che hanno raggiunto anche 3,9 di magnitudo sono state avverite stamane in Friuli. L'ultima, di magnitudo 2,7, è stata registrata, intorno alle ...

TERREMOTO - paura in Friuli : quindici scosse a Cavazzo Carnico in provincia di Udine - sciame sismico in corso [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

TERREMOTO - paura in Friuli : oltre venti scosse a Cavazzo Carnico in provincia di Udine - sciame sismico in corso [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

TERREMOTO 3.9 a Cavazzo Carnico - provincia di Udine. Trema il Friuli : oltre 20 scosse in un'ora : Terremoto all'alba a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'ingv alle 5.30 del mattino con una magnitudo 3.9....

TERREMOTO : scossa di magnitudo 3 - 9 in Friuli - non si segnalano danni : scossa di Terremoto di magnitudo 3,9 in Friuli: alle 5,30 del mattino il sisma è stato registrato a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine, ed è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati ...

TERREMOTO in Friuli - scossa di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico : Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico Decine le telefonate a forze dell'ordine e Protezione Civile, ma l'allarme tra la popolazione del comune in provincia di Udine è stato contenuto. Al momento non si ha notizia di danni Parole chiave: ...