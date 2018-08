Terremoto di magnitudo 3 9 a Cavazzo Carnico in provincia di Udine | la scheda con gli

C’è stato un Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Udine : Tra le 5.26 e le 6.52 di questa mattina c’è stata una serie di scosse di terremoto vicino a Cavazzo Carnico, un paese in provincia di Udine: la scossa più forte, quella delle 5.30 è stata di magnitudo 3.9. Anche se The post C’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Udine appeared first on Il Post.

Terremoto in provincia di Udine : scossa di magnitudo 3.9 nella notte : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata nella stessa zona una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è stata rilevata un'altra di 2.3. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Terremoto in Friuli - scossa di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico : Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico Decine le telefonate a forze dell'ordine e Protezione Civile, ma l'allarme tra la popolazione del comune in provincia di Udine è stato contenuto. Al momento non si ha notizia di danni Parole chiave: ...

Scossa di Terremoto in Sicilia - magnitudo 3.8 : tremano le Isole Eolie : Il terremoto è stato avvertito chiaramente da turisti che in questo periodo affollano l'arcipelago Siciliano ma non sono segnalati danni a persone e cose.Continua a leggere

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 5.9 a Lombok/ Ultime notizie : guerra sul bilancio delle vittime : Terremoto Indonesia, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a Lombok. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:30:00 GMT)

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 6.2 a Lombok : Il nuovo sisma ha avuto epicentro nella stessa zona del Terremoto di domenica scorsa che ha fatto centinaia di vittime. Segnalati diversi crolli: molte delle costruzioni già danneggiate dalla precedente scossa infatti non hanno retto al nuovo Terremoto e sono collassate.Continua a leggere

C’è stata un’altra scossa di Terremoto a Lombok - in Indonesia - con magnitudo 6.2 : Giovedì mattina è stata registrata un’altra scossa a Lombok, l’isola Indonesiana di fianco a Bali già colpita il 5 agosto da un terremoto che potrebbe avere causato alcune centinaia di morti. L’agenzia Indonesiana che si occupa di terremoti ha detto The post C’è stata un’altra scossa di terremoto a Lombok, in Indonesia, con magnitudo 6.2 appeared first on Il Post.