Terremoto | all' alba scossa di magnitudo 3 | 9 in provincia di Udine

Terremoto : prezioso affresco del ‘500 recuperato dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia ad Accumoli : Un prezioso affresco cinquecentesco e’ stato recuperato dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia ad Accumoli e messo in sicurezza dopo un intervento urgente volto a prevenire ulteriori danni e dissesti. “Grazie alla professionalita’, la passione e lo spirito di servizio dei funzionari del Mibac e del personale di tutti i corpi coinvolti in questa operazione – ha dichiarato il ministro per i Beni e le Attivita’ ...

Terremoto oggi a Ischia/ Ingv - ultime scosse Casamicciola Napoli : sisma M 2.5 - allarme nell'isola : Terremoto oggi a Ischia: Ingv, ultime scosse Casamicciola Napoli, sisma di Magnitudo 2.5. Allerta nell'isola dopo il disastro dell'estate 2017, ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:16:00 GMT)

Aldo Montano in Indonesia durante il Terremoto : crolla l'hotel dove alloggia con la moglie Olga Plachina : Aldo Montano si trova in Indonesia, dove insieme alla moglie Olga Plachina si è trovato a dover vivere l'esperienza del terremoto che ha colpito l'isola di Lombok con ripercussioni...

Terremoto Indonesia - circa 100 morti. Uomo estratto vivo dalle macerie - : Si contano vittime e danni dopo il sisma di magnitudo 7 che ha colpito l'isola di Lombok. Ma i numeri potrebbero salire: i soccorritori sono ancora a lavoro e alcune zone non sono state ispezionate. Il sopravvissuto era sotto il tetto crollato della moschea di Jabal Nur--Si continua a scavare in Indonesia dopo il Terremoto di magnitudo 7 che ha colpito l'isola di Lombok due giorni fa (LE FOTO). I morti accertati al momento sono almeno 98, ma è ...

Terremoto Indonesia - l’assalto al traghetto per fuggire dall’isola distrutta. Le immagini riprese da un italiano : Circa 900 persone, tra turisti Indonesiani e stranieri, stanno cercando di lasciare le isole di Gili, dopo che un Terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito l’Indonesia, provocando almeno 142 morti e centinaia di feriti. Roberto Cinardi, che è sull’isola di Trawangan, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui si vede un traghetto, venuto per portare via le persone bloccate lì, che viene preso d’assalto. --Nel post scrive che “il ...

Terremoto : terrore Montano - alle Gili con la moglie : salvi perché erano a cena : Notte di terrore per Aldo Montano, in vacanza con la moglie Olga Plachina alle isole Gili, in Indonesia. Il campione olimpico, dopo i Mondiali in Cina, si era trasferito, raggiunto dalla moglie, non c'...

Terremoto Indonesia : il sisma rade al suolo la moschea con fedeli all’interno [VIDEO] : Il Terremoto che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok ha raso al suolo una moschea di due piani dove la gente del posto stava pregando, ma i soccorritori non sono ancora stati in grado di recuperare le vittime. Lo ha reso noto il portavoce della National Disaster Management Agency, Sutopo Nugroho, spiegando che i fedeli stavano tenendo una sessione di preghiera serale quando il violento sisma ha colpito l’isola. “Molto ...

Terremoto in Indonesia - il panico e la fuga dei fedeli dalla moschea : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. L’allarme tsunami, lanciato dalle autorità, è rientrato. Ma la scossa, avvertita anche a Bali, ha provocato panico, il crollo di diversi edifici e costretto i turisti ad abbandonare gli alberghi. Tre, per ora, i morti L'articolo Terremoto in Indonesia, il panico e la fuga dei fedeli dalla moschea proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto magnitudo 7 Indonesia : 3 morti/ Ultime notizie video : paura a Bali - allerta tsunami (5 agosto 2018) : Terremoto oggi in Indonesia: sisma 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia : almeno tre morti ma rientra l’allarme tsunami : È di almeno tre morti il bilancio del sisma di magnitudo 7 che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok, e ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Lo riferiscono media internazionali precisando che la gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. Molti hotel dell’isola, frequentata da turisti occidenta...