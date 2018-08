Tennis – Challenger Aptos | Fabbiano si ferma in semifinale | Kokkinakis stoppa l’italiano

Tennis – Challenger Portorose : Arnaboldi si arrende in finale - Lestienne trionfa in due set : Il Tennista italiano avverte il peso della prima finale in carriera, cedendo in due set al francese Lestienne Niente da fare per Andrea Arnaboldi, il Tennista italiano perde la sua prima finale in carriera cedendo in due set al francese Constant Lestienne. Dopo sedici semifinali perse, l’azzurro era riuscito a qualificarsi per l’ultimo atto di un torneo, quello di Portorose, venendo però sconfitto dal transalpino. Gara a senso ...