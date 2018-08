Temptation Island Vip : ecco le coppie ufficiali del reality di canale 5 : La redazione e gli autori del reality show di canale 5 che andrà in onda a settembre, Temptation Island Vip, ha scelto le 6 coppie che si metteranno in gioco e che metteranno in gioco il proprio amore in un villaggio pieno di tentazioni. Vediamo chi saranno i partecipanti del reality condotto da Simona Ventura, in onda a settembre su canale 5. Le coppie di Temptation Island Vip Di queste coppie ne abbiamo parlato varie volte, i nomi si sapevano ...

Temptation Island Vip : ecco le coppie : Simona Ventura Temptation Island Vip ha scelto le coppie disposte a mettere in gioco il proprio amore nel villaggio delle tentazioni. ecco chi saranno i concorrenti protagonisti del reality condotto da Simona Ventura, in onda a settembre su Canale 5. Temptation Island Vip: il cast Delle prime due coppie , che abbiamo definito ’stellari’, vi avevamo già scritto: si tratta di Valeria Marini con il fidanzato e imprenditore romagnolo ...

Temptation Island - Valeria Bigella : attacchi di panico dopo l’addio ad Alessio : Valeria Bigella di Temptation Island ha avuto attacchi di panico dopo aver lasciato Alessio Bruno Lasciare Alessio Bruno non è stato facile per Valeria Bigella . L’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato su Instagram di aver avuto degli attacchi di panico dopo la fine della relazione con il romano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne […] L'articolo Temptation Island , Valeria Bigella : attacchi di panico dopo ...

Temptation Island - Andrea Dal Corso avvistato con un'altra che non è Martina : cosa c'è dietro : I due ex protagonisti di Temptation Island , Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso , hanno ufficializzato da pochi giorni la loro frequentazione ma sembrerebbe esserci già aria di crisi. Il motivo ...

Lara Zorzetto/ Temptation Island : la diplomatica difesa a Michael De Giorgio - “c’è del buono in lui…” : Lara Zorzetto , dopo Temptation Island 2018, arriva la prima intervista e la diplomatica difesa a Michael De Giorgio , “c’è del buono in lui…” , ecco le sue parole sull'ex.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:35:00 GMT)

Temptation Island Vip : una coppia “salta”! Annunciate 7 coppie ma c’è posto per 6 : Temptation Island Vip, salta una coppia dal momento che ne sono state reclutate 7 ma c’è posto solo per 6. La conferma di Gabriele Parpiglia. Temptation Island Vip è quasi pronto ai nastri di partenza: salperà mercoledì 12 settembre in prime time su canale 5 come vi avevamo svelato in un precedente articolo. Tuttavia dovremo rinunciare ad una delle coppie che è stata annunciata, dal momento che ne sono state reclutate sette ma c’è posto solo per ...