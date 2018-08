Temptation Island | Andrea Dal Corso avvistato con un' altra che non è Martina | cosa c' è

Temptation Island - Andrew fotografato con una donna diversa da Martina : «Ecco con chi ero» : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Temptation Island, hanno ammesso di aver iniziato a frequentarsi, ma poche ore dopo il modello veneto...

Temptation Island VIP / Una coppia è stata scartata all'ultimo momento dal programma : ecco di chi si tratta : TEMPTATION ISLAND Vip, il cast della prima edizione in onda a settembre è stato scelto. Ma una coppia, potenzialmente, è stata scartata. Di chi si tratta?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 08:47:00 GMT)

Lara Zorzetto/ Temptation Island : la diplomatica difesa a Michael De Giorgio - “c’è del buono in lui…” : Lara Zorzetto, dopo Temptation Island 2018, arriva la prima intervista e la diplomatica difesa a Michael De Giorgio, “c’è del buono in lui…”, ecco le sue parole sull'ex.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:35:00 GMT)

Temptation Island Martina e Andrew - lui beccato con un’altra : il tentatore spiega : Temptation Island, Andrea Dal Corso: Andrew beccato con una ragazza che non è Martina. Tutta la verità su Instagram La relazione tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, detto Andrew, sta appassionando tutto il pubblico di Temptation Island. Poche ore dopo che i diretti interessati hanno ammesso di frequentarsi ufficialmente, sono spuntate su Instagram delle […] L'articolo Temptation Island Martina e Andrew, lui beccato con ...

Simona Ventura a Formentera con Gerò prima di Temptation Island Vip : Simona Ventura, relax a Formentera: il bacio con Gerò Carraro Dopo il triste episodio dell’aggressione al figlio Niccolò Bettarini e prima della conduzione di Temptation Island Vip, Simona Ventura si gode qualche giorno di relax al mare. La conduttrice è stata fotografata dal settimanale Gente a bordo di un gommone a Formentera, in Spagna. Simona […] L'articolo Simona Ventura a Formentera con Gerò prima di Temptation Island Vip ...

Lara Zorzetto sbarca a Uomini e Donne dopo Temptation Island? : Uomini e Donne: Lara Zorzetto tronista dopo Temptation Island? dopo la partecipazione e il successo ottenuto a Temptation Island, Lara Zorzetto potrebbe partecipare a Uomini e Donne. La ragazza ha voglia di sorridere e di innamorarsi di nuovo. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Lara ha dichiarato di essere alla ricerca di un amore folle, un uomo che la faccia sentire un reciproco senso di appartenenza: “Da farfalle nello stomaco, ...

Temptation Island - Martina contro Gianpaolo : Quarta frequenta la single Carolina? : Continuano a stare al centro dell'attenzione del pubblico i protagonisti dell'edizione 2018 di Temptation Island : Martina e Gianpaolo, in particolare, stanno catalizzando l'interesse dei fan. I due, ...

Ida Platano aspetta Riccardo dopo Temptation Island : “Non mi arrendo” : Riccardo Guarnieri va da Ida Platano dopo Temptation Island Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad emozionare il pubblico anche dopo Temptation Island. La coppia ha fatto sussultare i telespettatori di Uomini e Donne la scorsa stagione televisiva. Usciti incolumi dal reality estivo di casa Mediaset, Ida e Riccardo hanno ammesso che presto inizieranno a convivere a Brescia. In queste ore su Instagram Stories, la dama di Brescia ha ...

Temptation Island - Lara Zorzetto : "Michael De Giorgio ha tirato fuori il peggio di sé - ora voglio un amore folle" : Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, Lara Zorzetto di Temptation Island ha raccontato che "prima di entrare nel programma avevo una certezza: ero sicura che sarei uscita con lui. Pensavo che Michael, messo alla prova, mi avrebbe dimostrato il suo amore". Le cose, evidentemente, non sono andate così:È stato tutto il contrario. Il destino ha in serbo qualcosa di diverso sia per me che per lui. Oggi, dopo aver versato tante ...

Temptation Island - è polemica sul web : la foto senza veli di Martina Sebastiani con Andrew : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso sembrerebbero aver deciso di fare sul serio. Li abbiamo conosciuti nell'ultima edizione di Temptation Island, il reality show estivo di Canale 5 [VIDEO] condotto da Filippo Bisciglia. Martina, concorrente in coppia con Gianpaolo ex fidanzato, ha intrapreso un viaggio molto particolare all'interno dei sentimenti. Come ben sappiamo, la Sebastiani, dopo aver osservato svariati comportamenti del suo ex compagno ...