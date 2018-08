Temptation | Andrew ha un' altra? Il tentatore rompe il silenzio

Temptation Island - Andrew fotografato con una donna diversa da Martina : «Ecco con chi ero» : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Temptation Island, hanno ammesso di aver iniziato a frequentarsi, ma poche ore dopo il modello veneto...

Temptation Island - Martina nuda in vasca con Andrew : ma lui è stato visto con un'altra : Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani sono tra gli indiscussi protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Tra i due c'è stata subito un'attrazione e un'intesa,...

Temptation Island Martina e Andrew - lui beccato con un’altra : il tentatore spiega : Temptation Island, Andrea Dal Corso: Andrew beccato con una ragazza che non è Martina. Tutta la verità su Instagram La relazione tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, detto Andrew, sta appassionando tutto il pubblico di Temptation Island. Poche ore dopo che i diretti interessati hanno ammesso di frequentarsi ufficialmente, sono spuntate su Instagram delle […] L'articolo Temptation Island Martina e Andrew, lui beccato con ...

Temptation Island - è polemica sul web : la foto senza veli di Martina Sebastiani con Andrew : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso sembrerebbero aver deciso di fare sul serio. Li abbiamo conosciuti nell'ultima edizione di Temptation Island, il reality show estivo di Canale 5 [VIDEO] condotto da Filippo Bisciglia. Martina, concorrente in coppia con Gianpaolo ex fidanzato, ha intrapreso un viaggio molto particolare all'interno dei sentimenti. Come ben sappiamo, la Sebastiani, dopo aver osservato svariati comportamenti del suo ex compagno ...

Temptation Island 2018/ Lara torna a parlare di Michael - Andrew conferma la relazione con Martina! : Temptation Island 2018, gossip e novità. Lara Zorzetto torna a parlare del rapporto con Michael; Andrea Dal Corso, invece, conferma la frequentazione con Martina(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Martina e Andrew dopo Temptation - la foto nella vasca scatena il pubblico : Martina e Andrea dopo Temptation Island fanno sul serio? La foto nella vasca da bagno ha diviso il pubblico Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso sembrano fare proprio sul serio dopo Temptation Island. I due insieme a Lara Zorzetto hanno trascorso una vacanza insieme a Ibiza. Proprio qui hanno deciso di fare qualche scatto molto […] L'articolo Martina e Andrew dopo Temptation, la foto nella vasca scatena il pubblico proviene da Gossip e Tv.

Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme?/ Fine della vacanza a Ibiza : lei a Roma - lui...(Temptation Island) : Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme? Dopo Temptation Island 2018 è arrivata la vacanza a Ibiza. E ora? Ecco cos'è accaduto tra i due...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:01:00 GMT)

Temptation Island : prima foto sui social di Martina e Andrew insieme a Ibiza : Dopo giorni di indiscrezioni finalmente è arrivata la conferma che Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, meglio conosciuto come Andrew, si trovano insieme ad Ibiza. Dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island 2018, i due sono usciti allo scoperto e sul profilo Instagram di Andrew è stata pubblicata una foto che ritrae l'ex tentatore in compagnia della Sebastiani e di Lara Zorzetto, ex fidanzata di Michael De Giorgio. Andrea ...

Temptation ISLAND 2018 / Andrew conferma le vacanze ad Ibiza insieme a Martina : è amore? : TEMPTATION ISLAND 2018, gossip e novità. Quattro finali positivi per le coppie di questa edizione. Ida Platano e Riccardo Guarnieri pensano alle nozze?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 08:20:00 GMT)

Temptation Island - la verità su Martina e Andrew : Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island, dove le sei coppie hanno mostrato come hanno passato l'ultimo mese di vita insieme o da single.E se Lara è rimasta lontano da Michael ed è ferma sulla sua decisione, Martina si è mostrata un po' combattuta davanti alle telecamere di Temptation Island. Martina ha quindi spiegato a Filippo Bisciglia che è stata dura andare a casa dal suo ex compagno Gianpaolo per riprendersi le sue ...

“Bellissimi”. Temptation Island : la foto di Andrew e Martina fa il ‘botto’ : A Temptation Island è finita la storia d’amore tra Martina e Gianpaolo che durava da quasi 5 anni: la Sebastiani durante il suo percorso nel docu-reality si è molto avvicinata al single Andrew, al secolo Andrea Dal Corso, “Modello, attore, Wine Producer, Gentleman Style e Motivation Supporter”, si legge nella descrizione del suo profilo Instagram. Alle fidanzate di Temptation Andrew, 31 anni, vive a Venezia e si è presentato come ...

Martina di Temptation Island : la prima foto insieme ad Andrew a Ibiza : Temptation Island: Martina a Ibiza con Andrew, arriva la prima foto social con il tentatore La storia d’amore tra Martina e Gianpaolo è finita dopo che i due hanno deciso di partecipare al programma tv Temptation Island. Dopo cinque anni di relazione, Martina e Gianpaolo si sono lasciati durante il falò di confronto. All’interno del […] L'articolo Martina di Temptation Island: la prima foto insieme ad Andrew a Ibiza proviene da ...

Temptation - Martina ammette in lacrime : "Sento Andrew". L'ex fidanzato 'replica' sui social : Un mese dopo la fine del reality show di Canale 5 la coppia conferma di essersi lasciata. Lei continua la conoscenza con il...

Temptation - Martina ammette in lacrime : "Sento Andrew". L'ex fidanzato 'replica' sui social : Un mese dopo la fine del reality show di Canale 5 la coppia conferma di essersi lasciata. Lei continua la conoscenza con il...