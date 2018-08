Sud Sudan | le armi tacciono E dopo la guerra si torna a casa

Sparatoria Chicago - Sanzione Usa-Iran - Sud Sudan - attentato a Maduro : Sul Paese più giovane del mondo, nato da un referendum infatti dal 2011, interviene la Presidente di MSF Italia, Claudia Lodesani, e Aly Verjee, ricercatore presso l'US Institute of Peace, che ...

Roma - i rifugiati Sudanesi sfrattati : “Non possiamo tornare nei centri accoglienza”. L’assessora : “Alternativa alla strada” : Prosegue il presidio dei rifugiati di via Scorticabove, a Roma Est. Sono in strada dal 5 luglio scorso, quando il simbolo della comunità sudanese a Roma – l’immobile nella zona industriale della Tiburtina – è stato sgomberato dalle forze dell’ordine in esecuzione a un ordine di sfratto per morosità: da allora dormono in tende e furgoni proprio davanti al palazzo dove fino a pochi giorni fa vivevano. Ieri, lunedì 23 luglio, i ...

L’ex bambino perduto del Sud Sudan che ora sogna di diventare presidente : Bol Gai Deng, sud-Sudanese sulla trentina, con i suoi quasi due metri di altezza, di notte, lavora tra gli scaffali di Lowe’s, uno dei più grossi negozi di casalinghi d’America; di giorno, invece, corre per diventare il nuovo Presidente del Sud Sudan, la più giovane Nazione al mondo, fresca di accordo di pace dopo 5 anni di una guerra civile costat...

Guerra in Sud Sudan - Onu accusa : “Civili arsi vivi dai soldati del governo” : L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che in Sud Sudan "anziani e persone disabili sono state arse vive nelle loro case. Oltre 120 tra donne e ragazze sono state vittime di violenza di gruppo".Continua a leggere

Sud Sudan - al voto risoluzione all'Onu : NEW YORK, 13 LUG - Il consiglio di sicurezza dell'Onu metterà oggi al voto una risoluzione volta ad imporre un embargo sulle armi al Sud Sudan, oltre ad una serie di sanzioni nei confronti del vice ...

Ghanese e Sudanese i facinorosi Thalassa : ANSA, - ROMA, 10 LUG - Sono un Ghanese ed un sudanese i due migranti accusati di essere i facinorosi tra i migranti soccorsi dalla Vos Thalassa ed ora a bordo nella nave Diciotti della Guardia ...

Unicef : in Sud Sudan 3 bambini su 4 non hanno conosciuto altro che guerra : Secondo l’Unicef, dei 3,4 milioni di bambini nati in Sud Sudan da quando è diventato il Paese più giovane del mondo nel 2011, 2,6 milioni sono nati in guerra, alla vigilia del giorno dell’indipendenza (7 anni fa) del Sud Sudan. Sebbene dall’inizio dell’anno siano stati rilasciati 800 bambini da gruppi armati, si stima che 19.000 bambini continuino ad essere utilizzati come combattenti, cuochi e messaggeri e a subire abusi sessuali, ...

L'unica speranza per il Sud Sudan sono questi bambini : In un Paese devastato da una guerra civile infinita il solo raggio di sole sono le scuole delle Ong, dove i figli dei nemici crescono insieme

Roma - la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati Sudanesi : “Non siamo criminali. La Raggi ci incontri” : Era il simbolo della comunità sudanese a Roma. L’immobile di via Scorticabove, nella zona industriale della Tiburtina a Roma est, è stato sgomberato questa mattina intorno alle otto dalle forze dell’ordine. 120 persone (80 quelle presenti al momento dello sgombero) – tutti rifugiati già in possesso di protezione internazionale, regolari e alcuni con la cittadinanza italiana – sono state portate fuori da questo complesso. ...