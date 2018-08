Su uno scooter rubato si schiantano su auto della polizia | agenti feriti

Napoli - spari da uno scooter contro un gruppo di immigrati : ferito un venditore ambulante senegalese : Era in compagnia di due amici nel quartiere Vasto a Napoli, attorno alle 22 di venerdì, quando sono arrivati due ragazzi a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola, uno dei quali a segno, contro un immigrato. Cissè Elhadji Diebel, venditore ambulante senegalese 22enne, con permesso di soggiorno, è rimasto ferito a una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’estrazione del proiettile, ...

Corato - 23enne ucciso nella piazza gremita di gente : 2 colpi di pistola sparati da uno scooter : Agguato in provincia di Bari: la vittima è un cittadino albanese incensurato. I proiettili sparati dai killero lo hanno raggiunto alla testa e a un polmone

Tenta di uccidere meccanico per uno scooter - arrestato a Catania : Tenta di uccidere meccanico per uno scooter, arrestato a Catania Tenta di uccidere meccanico per uno scooter, arrestato a Catania Continua a leggere L'articolo Tenta di uccidere meccanico per uno scooter, arrestato a Catania proviene da NewsGo.

Aida Nizar - priva di casco - cade dallo scooter mentre gira uno spot : Aida Nizar sta continuando ad alimentare il gossip con le sue estrosità. Dopo la partecipazione al 'Grande Fratello 2018' condotto da Barbara D'Urso, la showgirl spagnola ha acquistato popolarità sui social in seguito ai suoi atteggiamenti provocatori, tra cui un bagno nella fontana di Trevi che è costato alla showgirl quattrocentocinquanta euro di multa. Ultimamente, l'ex concorrente del 'Grande Fratello nip', ha condiviso su internet un video ...

La 'stesa' al Pallonetto per uno scooter rubato : Debiti di gioco, debiti di droga. Invece no, contrordine: ecco spuntare, dietro il raid che due notti fa si è consumato nel cuore del Pallonetto di Santa Lucia, l'ipotesi più concreta che fornisce la ...

Incidente stradale a Camerlona : grave uno scooterista : Incidente stradale a Camerlona con uno scooterista che è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, 7 luglio, uscendo di strada sulla Statale 16. L'Incidente, avvenuto alle 17.30, ha visto ...

Gambizzato un bracciante agricolo : 'Erano in due a bordo di uno scooter' : BRINDISI - 'Due persone si sono avvicinate a bordo di uno scooter e hanno sparato'. Questa la ricostruzione dei fatti fornita agli investigatori da un brindisino di 44 anni , M.R. le iniziali del suo ...

Schianto tra scooter e compattatore Ama : due 18enni in codice rosso - uno è una promessa dell'atletica : Grave incidente nella notte a Roma tra uno scooter Yamaha X enter e un compattatore dei rifiuti dell'Ama. È accaduto intorno all'1.45 in viale Somalia incrocio con via Antrodoco, al quartiere Africano.

Firenze - inseguimento tra rom. Investito ragazzo su uno scooter : è in gravi condizioni : Paura a Firenze dove intorno alle 12.30, dopo una lite tra alcune persone di etnia rom, è partito un inseguimento. L'episodio è avvenuto in periferia, nella zona di via Canova, angolo via Simone Martini, vicino a un supermercato. Uno dei due uomini rimasto coinvolto nella lite a un certo punto è salito su un"auto e si è allontanato: nella fuga ha centrato in pieno un ragazzo italiano di 29 anni che passava di lì per caso, a bordo del suo ...

Inseguimento fra auto - travolto uno scooter : Paura in strada a Firenze. Una lite tra due rom, residenti nel campo nomadi di via del Poderaccio a Firenze, è sfociata in un Inseguimento in auto , durante il quale è stato travolto uno scooterista. ...

Firenze - sparatoria tra rom. Investito ragazzo su uno scooter : Paura a Firenze dove intorno alle 12.30 sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco al culmine di una lite tra due persone di etnia rom. L'episodio è avvenuto in periferia, nella zona di via Canova, angolo via Simone Martini, vicino a un supermercato. Uno dei due uomini rimasto coinvolto nella lite a un certo punto è salito su un"auto e si è allontanato: nella fuga avrebbe centrato in pieno un ragazzo italiano che passava di lì per caso, a ...

Far west a Firenze : inseguimenti tra nomadi in auto a colpi di pistola. Travolto uno scooterista : Alcuni colpi di pistola sarebbero stati sparati durante un inseguimento tra alcune auto nella zona di viale Canova, alla periferia di Firenze. Secondo le prime informazioni uno scooterista sarebbe ...

Vico Equense - impressionante incidente : due turiste travolte sulle strisce da uno scooter : incidente a Punta Scutolo, tra Meta di Sorrento e Vico Equense, in provincia di Napoli. Due donne sono state travolte e scaraventate a terra da uno scooter mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

Roma - in tre su uno scooter si scontrano contro un'auto : muore 19enne | : L'incidente all'alba di oggi su ponte Marconi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, alla guida dello scooter c'era il giovane che ha perso la vita nell'incidente