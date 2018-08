Stranieri rifiutano di parlare alle operatrici del centro | la Regione risponde con un

Gorizia - Stranieri rifiutano di parlare a operatrici del centro impiego : la Regione appende la Costituzione : A Monfalcone si sono verificati episodi di intolleranza verso le dipendenti donne. Il Comune per porre rimedio alla situazione ha affisso un cartello con l'Articolo 3 tradotto in molte lingue per facilitarne la comprensione

