Strada mal ridotta | a Serravalle la festa di San Bernardo non sarà al colle

[L'inchiesta] La Strada maledetta di Bologna : l'opera bloccata da 30 anni ha evitato la strage. "Fermate tutto" : Il tratto di strada dove si è verificata la tragedia con l'esplosione di un'autocisterna è interessato da oltre 30 anni da un progetto di allargamento per evitare gli ingorghi sempre più frequenti e ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un morto. Chiusa la Strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Bologna - quella Strada maledetta e i "no" dei grillini alla nuova tangenziale : In quel tratto di strada si concentra non solo la tragedia per le vittime della drammatica esplosione provocata dal tir carico di materiali infiammabili. Ma anche le polemiche politiche. Già perché mentre il governo discute sull"utilità o meno delle grandi opere (leggi Tav e Tap ), sono tantissimi altri i progetti su cui i Cinque Stelle stanno facendo passi indietro. Come il nodo di Bologna, con i grillini ancora sul fronte del no.Chi è passato ...

Incidente Stradale a Camaldoli : famiglia in vacanza finisce con l'auto in una scarpata : Incidente stradale a Camaldoli dove una famiglia di Cesena, babbo, mamma e due bambini, è finita con l'auto in una scarpata. E' quanto avvenuto alle 15,17 di questo pomeriggio. Sul posto sono ...

Esodo da bollino nero per traffico/ Ultime notizie bollettino viabilità : code in autoStrada - incubo maltempo : Esodo da bollino nero per traffico, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada, per i viaggiatori da registrare incubo maltempo. Un incidente in Liguria(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:16:00 GMT)

Audi RS3 Sportback - il mostro che sa essere una docile ed elegante auto "normale" [VIDEO PROVA SU Strada] : I suoi 400 cavalli ne fanno il più potente al Mondo su un'auto di serie. È montato trasversalmente, non longitudinalmente come più spesso accadeva in passato, nei suoi oltre 40 anni di storia. Ha ...

Inferno in autoStrada - camion prende fuoco : traffico paralizzato e malori per il caldo : Brutto incidente sull'A4 a poca distanza dal casello di Capriate San Gervasio (Bergamo). Il tratto di autostrada coinvolto è...

Cane con 8 cuccioli abbandonati in A1 : animali soccorsi e salvati dalla PolStrada : finita bene la disavventura capitata a 7 cuccioli di Cane e alla loro mamma che, ieri pomeriggio, sono stati abbandonati sull'A1, nell'area di servizio Arno in direzione Roma. A salvarli sono stati ...

#AMAMIeBASTA : Anas e LNDC insieme contro l’abbandono degli animali domestici in Strada : Anas (gruppo FS Italiane) e LNDC, Lega nazionale per la difesa del cane, hanno ideato una campagna comune per la lotta contro gli incidenti provocati dall’abbandono degli animali domestici in strada. In Italia, ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali randagi e, considerato che l’abbandono aumenta durante i periodi estivi, Anas e LNDC vogliono promuovere, sugli organi di informazione e sui canali ...

Malore in auto finisce fuori Strada e muore Antonino Rubbera di 38 anni : Il 38enne Antonino Rubbera stamattina è stato trovato cadavere nella sua auto finita fuori strada sulla provinciale Rosolini Pachino. Malore in auto

“Maledetto”. Tragedia sulla Strada : investito da un pirata. Chi è la vittima : investito e ucciso da un’auto pirata. È questa la tragica morte avvenuta intorno alle 4,30 di domenica 22 luglio a Sezze, lungo il tratto urbano della 156 dei Monti Lepini, che nella zona dello Scalo diventa via Campania. In particolare, all’altezza del chilometro 44 della Regionale, un 19enne originario della Guinea Conakry (in Italia con un regolare permesso di soggiorno) stava tornando in bicicletta da Latina e, ...

Maltempo - esondato torrente nel Bellunese : invasa la Strada in Cadore : ”Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin in relazione all’esondazione del torrente Orsina che ha invaso il manto stradale di collegamento tra i comuni di Pieve e Calalzo di Cadore nel ...

Maltempo : esondato torrente nel bellunese - invasa Strada in Cadore : Belluno, 20 lug. (AdnKronos) - “Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottac

Maltempo : esondato torrente nel bellunese - invasa Strada in Cadore : Belluno, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin in relazione all’esondazione del torrente Orsina che ha invaso il manto stradale di collegamento tra i comuni di ...