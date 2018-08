Stop fondi Bando Periferie Confindustria Romagna | Serve soluzione | lavoriamo

Milleproroghe - Stop ai fondi per le periferie. In fumo 18 milioni di euro per Campobasso e 10 per Isernia. Sindaci in rivolta : La sottosegretaria all'Economia del M5S, Laura Castelli , ha sostenuto che l'esecutivo è intervenuto " per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale numero 74 del 2018 " . Sentenza ...

Milleproroghe - Stop a fondi Periferie. Governo : “Trasferiti a nuovo fondo”. Ma Anci valuta diffida : ‘Progetti già partiti’ : L’Anci contro il Governo per il congelamento dei fondi del bando per le periferie previsto nel decreto Milleproroghe. Nel provvedimento approvato il 7 agosto al Senato e che aspetta il via libera della Camera in autunno infatti, se da un lato si prevede lo sblocco degli investimenti per gli enti virtuosi, dall’altra si congelano fino al 2020 i finanziamenti per 96 tra città e aree metropolitane. Ad essere bloccata nello specifico è ...

Napoli - bloccati da 10 mesi i fondi per i migranti : è rischio Stop : Dieci mesi senza soldi. Dieci mesi senza ricevere i fondi messi a disposizione del ministero dell'Interno, per le spese di gestione dei centri che accolgono i migranti. È l'allarme di cooperative e ...

Imprese - Di Maio : Stop delocalizzazioni per chi ha preso fondi statali : "Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa non è solo delle aziende. Ma ci sono proprietà che stanno delocalizzando e quelle vanno fermate". Lo ha detto il ministro del Lavoro e ...