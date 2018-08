Stop ai voli Bologna-Cina | «Troppi ostacoli»

Ryanair - sciopero piloti : Stop 400 voli : 13.00 Ryanair ha cancellato circa 400 voli in tutta Europa per lo sciopero di 24 ore indetto dai piloti in Germania, Irlanda, Belgio, Svezia e Paesi Bassi. Lo sciopero, nell'ambito di una vertenza che dura da mesi, sulle condizioni di lavoro e sugli stipendi,è cominciato alle 3 di stamane.Solo in Germania sono coinvolti 12 scali, e la compagnia low cost ha cancellato 250 voli, annunciando ai suoi utenti che potranno cambiare il biglietto senza ...

Ultimatum alla compagnia aerea low cost : "Stop ai voli se continuano i disservizi" : L'Enac "avverte" Volotea a seguito dei numerosi disservizi durante la prima parte dell'estate, minacciando la sospensione...

Volotea - l’Enac scrive alla compagnia spagnola : “Troppi ritardi e overbooking. Stop ai voli se non correggete le criticità” : Stop agli aerei di Volotea nei cieli italiani a partire dal 15 settembre se la compagnia spagnola non correggerà le numerose criticità riscontrate durante la stagione estiva. È il contenuto di una lettera inviata agli iberici nella giornata di mercoledì dal direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, nella quale si chiedono “immediate azioni correttive”. L’Ente per l’aviazione civile – che ha inoltrato la lettera ai ...

Maltempo - disagi nell’aeroporto di Francoforte : Stop ai voli per 30 minuti : Il Maltempo ha indotto a un temporaneo stop della circolazione aerea, allo scalo di Francoforte: per circa trenta minuti, a causa di una forte tempesta, decolli e atterraggi non sono stati possibili. L’attività normale è appena ripresa, secondo una portavoce di Fraport, ma nel traffico aereo si registrano molti ritardi. L'articolo Maltempo, disagi nell’aeroporto di Francoforte: stop ai voli per 30 minuti sembra essere il primo su ...

Tokio - Stop a 418 voli negli aeroporti di Haneda e Narita per il tifone Jongdari : Teleborsa, - L'arrivo del tifone Jongdari sulla costa sud orientale del Giappone ha letteralmente sconvolto i trasporti aerei nipponici in questo weekend . Le previsioni fornite dall'Agenzia ...

Voli inesistenti People Fly - Antitrust : "Stop alla vendita di biglietti" : PeopleFly dovrà smettere di pubblicizzare e vendere online biglietti aerei per Voli che non partiranno mai. E dovrà farlo entro il 27 luglio. Lo ha appena stabilito l'Antitrust in un provvedimento ...

Trasporti - weekend di fuoco : treni e voli fermi per uno Stop di 24 ore : Dalle 21 del 21 luglio alle 21 del 22, sciopero di Ferrovie dello Stato e di Italo. Sabato sarà un giorno caldo anche per gli aeroporti: ad annunciarlo Enav

Sciopero Ryanair : dal 25 al 26 luglio Stop ai voli : Gli assistenti di volo di Ryanair hanno programmato due giorni di Sciopero: il personale di cabina di Italia, Spagna, Portogallo e Belgio ha deciso di incrociare le braccia dal 25 al 26 luglio. Lo fa per chiedere migliori condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti per i dipendenti di ogni Stato in cui opera la compagnia aerea e un tavolo per la negoziazione di un accordo collettivo. Lo annunciano i sindacati di categoria Filt-Cgil e ...