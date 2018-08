STATO-MAFIA Mieli | lo schema destra-sinistra non aiuta a capire il 1992-95

Sekret - speciale Trattativa STATO -mafia su Loft : i video inediti del boss Giuseppe Graviano in carcere : Quali segreti nasconde Giuseppe Graviano , protagonista delle stragi di mafia del ’92 e ’93? Il boss di Brancaccio, rinchiuso al 41 bis dal 1994, si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Eppure, nei colloqui in carcere con un altro detenuto, intercettati tra il 2016 e il 2017, sembra avere molto da dire su quella stagione e sulla Trattativa tra lo Stato e la mafia. Nel terzo episodio di “ Sekret – speciale Trattativa ...

Daisy Osakue : nel 2007 il padre è STATO condannato per mafia - rapina e spaccio di droga : L'aggressione alla giovane atleta azzurra Daisy Osakue ha fatto molto scalpore, negli ambienti di sinistra è subito scattato l'allarme razzismo che ha portato a un'ondata di indignazione per quanto successo. Ora che le indagini si avviano verso la conclusione e che il movente del razzismo è stato escluso rimangono le ombre sul padre della giovane. È emerso che Iredia Osakue , che fu il primo a denunciare un attacco di stampo razzista, nel 2007 fu ...

Senza poter leggere le motivazioni integrali delle sentenze (come quella sulla cd. trattativa STATO-MAFIA ) qualcuno avrà il monopolio della verità.

STATO -MAFIA/ Violante : se 'trattativa' c'è stata ne ero all'oscuro - ecco perché : Luciano Violante In questa intervista ricostruisce la sua posizione in merito alla cosiddetta 'trattativa STATO-MAFIA ' dopo la sentenza di Palermo.

Quello che non torna della sentenza sulla “trattativa” STATO-mafia spiegato in dieci punti : La Corte d’Assise di Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza emessa ad aprile sulla cosiddetta “trattativa Stato-mafia”, in cui sono stati condannati per il reato di “violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato” gli ex vertici del Ros Mario Mori, Antonio Subranni (12 anni per ent