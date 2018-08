primopianomolise

: Ss Rosario di Venafro, vertice con Toma e Sosto: il Ppi non può riaprire - PrimoPianoMolis : Ss Rosario di Venafro, vertice con Toma e Sosto: il Ppi non può riaprire - futmolise : FuturoMolise | Ricci: Ripristinare con urgenza il Punto di primo intervento al SS. Rosario di Venafro - giornalemolise : #Venafro non si rassegna, vuole il ripristino del Punto di primo intervento al Santissimo Rosario -… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Chiaramente, anche i recenti tragici episodi di cronaca avvenuti in città sono stati argomento di discussione. «Abbiamo evidenziato con forza che non è ammissibile che una persona si rechi in ...