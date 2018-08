Squadre miste | oro Islanda

Judo - Campionato d’Europa a Squadre miste : Italia fuori agli ottavi - Russia pigliatutto : Per gli azzurrini del Judo giornata no a Ekaterinburg, dove al Campionato d’Europa a squadre miste non riescono ad andare oltre gli ottavi di finale. Il team formato da Emanuele Bruno (-73 kg), Leonardo Casaglia (-73 kg), Eleonora Geri (+70 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Carola Paissoni (-70 kg) e Anna Righetti (-57 kg) era partito bene nell’incontro d’apertura contro la Serbia: compatto e motivato aveva conquistato il ...