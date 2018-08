Spiagge : Wwf - no agli accessi mare privatizzati - sono beni comuni (2) : (AdnKronos) – Le servitù di passaggio per gli accessi alla spiaggia libera ed alla battigia, anche relativi dunque all’attraversamento di stabilimenti in concessione, sottolinea il Wwf, “sono regolamentati dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione. Sebbene questi vengano a volte negati, costituiscono un diritto per chiunque e basta la segnalazione non solo alla Guardia Costiera ma anche ai Carabinieri Forestali o alla ...

Spiagge : Wwf - no agli accessi mare privatizzati - sono beni comuni (3) : (AdnKronos) – “Il mare a pagamento è l’ultima spiaggia della gestione arbitraria e disinvolta dei beni indisponibili dello Stato, così come la chiusura di servitù di passaggio pubbliche, anche per ragioni di sicurezza”, sottolinea Donatella Bianchi, il presidente del Wwf Italia. “E’ bene ricordare che Capo Testa, e di conseguenza Cala Spinosa, è vincolato dalla normativa nazionale sul paesaggio e da ...

Spiagge : Wwf - no agli accessi mare privatizzati - sono beni comuni (4) : (AdnKronos) – In Sardegna, come in altre regioni italiane, sottolinea ancora Bianchi, “esistono Spiagge a numero chiuso dove è previsto un ticket di ingresso ma per motivi ben diversi, ovvero controllare o ridurre la pressione dei visitatori dove la natura va protetta”.E’ il caso dell’Oasi di Bidderosa, dove gli accessi da terra sono regolamentati dal piano di gestione della riserva e, rileva, “si pagano ...

“Spiagge plastic free” : il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una giornata ecologica il 6 luglio : Dopo lo straordinario successo di Trappeto e Aspra, il WWF Sicilia Nord Occidentale organizzerà una giornata ecologica nel quadro delle iniziative del WWF Italia denominate “Spiagge plastic free” a Magaggiari, la spiaggia al confine tra i comuni di Cinisi e Terrasini. In particolare i rifiuti verranno prelevati dalla battigia anche tramite kayak per arrivare in punti difficilmente accessibili da terraferma. La giornata ecologica si svolgerà ...

Ambiente : continua il tour WWF “Spiagge Plastic Free” : La campagna WWF “Spiagge Plastic Free” per liberare le nostre coste dalla Plastica e sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sul problema dell’invasione da Plastica, prosegue con 3 appuntamenti in Abruzzo, Calabria e Sicilia tra la fine di giugno e domenica primo luglio. Primo ritrovo in Abruzzo martedì 26 giugno, quando dalle 13:30 i volontari WWF raccoglieranno Plastica nella spiaggia della Torre del Cerrano (Teramo). Nel pomeriggio, ...

Fiumicino - WWF : oggi a Palidoro l’iniziativa “Spiagge Plastic Free” : Continua il Tour “Spiagge Plastic Free“, la campagna nazionale di pulizia degli arenili lanciata dal WWF Italia per tutelare la biodiversità dei mari e sensibilizzare cittadini e istituzioni. oggi toccherà alla spiaggia di Palidoro, nel comune di Fiumicino, dove WWF Oasi e WWF Lazio, in collaborazione con il Comune di Fiumicino e l’Ospedale Bambino Gesù, hanno organizzato una giornata di volontariato per pulire il litorale dai ...