soveratoweb

: News ARTE E CULTURA: Soverato, Bernard Dika parla ai giovani: 'No all'indifferentismo' - Czinforma : News ARTE E CULTURA: Soverato, Bernard Dika parla ai giovani: 'No all'indifferentismo' - TassoneMirko : Soverato, Bernard Dika parla ai giovani: “No all'indifferentismo” - Il Redattore -

(Di sabato 11 agosto 2018) Ha citato Piero Calamandrei, un padre costituente, per condannare "l'alla politica". Ha evocato, per i, la necessità dell'impegno, della partecipazione, per essere protagonisti dei processi di cambiamento e non soggetti passivi delle decisioni altrui., ...