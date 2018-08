Sorpresa in spiaggia per i bagnanti | spunta Vasco Rossi e scattano i selfie

Vasco Rossi in vacanza in Puglia/ Video - a Sorpresa arriva in spiaggia e manda tutti in tilt : Lasciatosi alle spalle il successo del suo Non stop live 2018, Vasco Rossi ha pensato bene di ricaricare le pile nella sua amata Puglia per la gioia dei bagnanti del posto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Spotify - quali sono le hit più ascoltate in spiaggia? Ecco la classifica per regione. E a Sorpresa in Liguria si ascolta musica diversa : Le ascolti per sbaglio un paio di volte alla radio e subito il ritornello ti entra in testa e non te ne liberi più. Da maggio (o giugno se proprio va bene) fino a settembre. Che magari succedesse lo stesso con tutte le cose che abbiamo da ricordare. O con i libri da studiare. Tipo questo: “Cercavo un mare calmo e ho trovato te Col vento così forte, non dirmi buonanotte Soltanto per stasera Amore e capoeira Cachaça e luna piena Con me in ...