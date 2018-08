“Sono di nuovo single”. L’ha lasciata e ora impazza il gossip. Cosa c’è dietro la clamorosa rottura : fan già scatenati : Un altro gran botto di gossip infiamma l’estate degli appassionati delle vicende di Chicco Nalli e Tina Cipollari. Chicco, infatti, si è raccontato sulle pagine del settimanale Mio. L’ex marito di Tina Cipollari ha dichiarato di essere tornato single. Bomba! La relazione con l’attrice spagnola Myr Garrido è già finita. A causare la rottura, l’impossibilità di trascorrere del tempo insieme. Anche la vacanza di ...

Arrestato - di nuovo - Ullrich : a distanza di pochi giorni Jan ci ricasca - le accuse questa volta Sono più gravi! : Jan Ullrich Arrestato di nuovo a distanza di pochi giorni, questa volta le accuse sono più gravi: percosse e abuso sessuale su una prostituta La canzone di Vasco Rossi ' Vita spericolata ' potrebbe ...

Arrestato (di nuovo) Ullrich : a distanza di pochi giorni Jan ci ricasca - le accuse questa volta Sono più gravi! : Jan Ullrich Arrestato di nuovo a distanza di pochi giorni, questa volta le accuse sono più gravi: percosse e abuso sessuale su una prostituta La canzone di Vasco Rossi “Vita spericolata” potrebbe essere la colonna sonora della vita di Jan Ullrich, ex ciclista famoso per aver vinto (tra gli altri titoli) il Tour de France 1997. Il tedesco dopo essere stato Arrestato a Maiorca per violazione di domicilio ed aggressione (vedi ...

Terremoto Indonesia - nuovo bilancio shock : i morti Sono 347 [FOTO e VIDEO] : 1/32 ...

Ryanair - nuovo sciopero il 10 agosto : quali Sono i voli a rischio : Venerdì incroceranno le braccia per 24 ore i piloti della compagnia aerea low cost in Irlanda, Belgio, Svezia e Germania...

BARBARA D'URSO E ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME?/ "Lo chef muto Sono io" e arriva un nuovo avvistamento! : BARBARA D'URSO e ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? Intervistato da nuovo Tv, il vincitore del Grande Fratello 15 confessa: "Lo chef muto nei suoi video? Si, sono io!"(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Trump e Kim Jong-un Sono pronti a incontrarsi di nuovo : Donald Trump e Kim Jong-un potrebbero incontrarsi di nuovo. Secondo quanto scrive la Cnn , il governo della Corea del Nord ritiene infatti che vi sia una 'forte possibilità' per un nuovo vertice fra ...

Foggia - nuovo drammatico incidente : sale il bilancio - i morti Sono 11 : Si aggiorna il bilancio delle vittime dell’incidente stradale avvenuto nei pressi di Lesina. I morti sono 11, come precisano i Carabinieri. I feriti sono tre, tra i quali anche l’autista del camion che – contrariamente a quanto si era saputo in un primo momento – non trasportava pomodori ma prodotti farinacei. Nessuno dei feriti – a quanto si è appreso al momento – versa in pericolo di vita. L'articolo Foggia, ...

Reggio Calabria - è nato un nuovo gruppo musicale : ecco chi Sono i 'Black Sunset' : ... fino all'Alto Jonio cosentino per realizzare un progetto artistico che si propone di creare e di mettere in scena una serie di spettacoli che avranno come temi portanti l'amicizia, la bellezza, la ...

Un nuovo studio potrebbe rivelare chi Sono i costruttori di Stonehenge : Le ossa di persone sepolte a Stonehenge, morte e cremate circa 5mila anni fa, hanno svelato i loro segreti i resti di almeno 10 persone su 25, infatti, testimoniano che quegli individui non avevano vissuto sempre nel Wessex, ma che provenivano da oltre 100 miglia di distanza. L'esame delle ossa ha dimostrato che le caratteristiche potrebbero essere compatibili con le caratteristiche di genti originarie del Galles occidentale. Lo riporta ...

MARTINA E GIANPAOLO SI Sono LASCIATI/ Lui sarà il nuovo tronista? (Temptation Island 2018) : MARTINA Sebastiani e GIANPAOLO Quarta hanno preso strade separate dopo il falò di confronto a Temptation Island. Lei ha rifiutato anche il tentatore Andrew.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:00:00 GMT)

I dieci sfondi del nuovo Honor Note 10 Sono disponibili al download (link) : Come se fosse una tappa obbligata per un prodotto che si accinge ad arrivare sul mercato, anche nel caso di Honor Note 10 sono disponibili gli sfondi L'articolo I dieci sfondi del nuovo Honor Note 10 sono disponibili al download (link) proviene da TuttoAndroid.

Loredana Bertè - è rinata una stella : 'Sono di nuovo felice' : Nel cuore sempre la sorella amatissima Mimì , 'Non ho fatto la pace con me stessa e con il mondo intero, ma sono più serena e spero che mia sorella Mimì sia orgogliosa di me', e tanti progetti per il ...

Sara Di Vaira ed Enrico Menicagli si Sono lasciati/ La ballerina di Ballando con le Stelle di nuovo single : Sara Di Vaira è di nuovo single: si è conclusa la sua storia con l'imprenditore Enrico Menicagli. Oggi, al centro del suo mondo, ci cono solo la sua bambina, la piccola Brenda, e Ballando...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:38:00 GMT)