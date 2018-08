“Sono di nuovo single” L’ha lasciata e ora impazza il gossip Cosa c’è dietro la

caffeinamagazine

(Di sabato 11 agosto 2018) Un altro gran botto diinfiamma l’estate degli appassionati delle vicende di Chicco Nalli e Tina Cipollari. Chicco, infatti, si è raccontato sulle pagine del settimanale Mio. L’ex marito di Tina Cipollari ha dichiarato di essere tornato single. Bomba! La relazione con l’attrice spagnola Myr Garrido è già finita. A causare la rottura, l’impossibilità di trascorrere del tempo insieme. Anche la vacanza di coppia prevista per agosto si sarebbe risolta in un nulla di fatto: “La lontananza e gli impegni, alla fine, non ci hanno permesso di vivere il rapporto come avremmo desiderato. Dovevamo stare insieme ad agosto e, invece, a causa delle tante cose da fare, non è più stato possibile. Io il rapporto o lo vivo o non lo vivo. E allora meglio lasciar stare, magari ci prendiamo l’estate per riflettere”. Chicco Nalli è sceso nei dettagli. ( ...