Sonda Parker | fiducia per il lancio di domani verso il Sole

Spazio - Nasa ferma lancio Sonda Parker : 11.15 La Nasa ha cancellato il lancio della sonda Parker, che dovrà passare vicinissima al Sole. Dopo un primo stop al conto alla rovescia, il lancio era stato rinviato alle 10.38 ora italiana ma la 'finestra' utile per far partire il razzo è passata e il tentativo sarà ripetuto domattina. Lo stop di oggi è stato deciso per consentire agli ingegneri di risolvere un problema che ha a che fare con l'allarme di pressione dell'elio gassoso sulla ...

Parker solar probe verso il Sole - la Sonda della Nasa sfida temperature bollenti : Grande quanto un'automobile e pesante poco più di 600 chili, la sonda Parker spiccha il volo grazie ad uno dei razzi vettori più potenti al mondo, il Delta IV Heavy: per dirigersi verso il Sole, ...

La Sonda Parker pronta al lancio - comincia la sfida al Sole : La diretta del lancio, su Nasa Tv e in streaming sul Canale Scienza e Tecnica dell'Ansa. Grande quanto un'automobile e pesante poco più di 600 chili , la sonda Parker spiccherà il volo grazie ad uno ...

Sonda Parker - il trailer della missione che sfiorerà il Sole : A Cape Canaveral è quasi tutto pronto: nelle prossime settimane assisteremo alla partenza della Sonda Parker, diretta verso il Sole. Il lanciatore Delta IV Heavy della Nasa spingerà la navicella fuori dall’atmosfera terrestre, e non solo per farla orbitare attorno alla nostra stella, bensì per immergerla nella sua corona. Nonostante le temperature altissime, Parker non si deteriorerà ma anzi: una volta là, indagherà sui fenomeni che ...

Parker - com'è fatta la Sonda della Nasa che sfiorerà il Sole : Il lancio è previsto fra poche settimane. E la missione Parker è senza precedenti, dato che la sonda entrerà in profondità nella corona del Sole

Parker - com’è fatta la Sonda della Nasa che sfiorerà il Sole : (foto: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Illustrazione della sonda Parker Solar in prossimità del Sole) Mancano poche settimane prima che la sonda della Nasa Parker viaggerà verso il Sole avvicinandosi a distanze talmente ridotte dalla nostra stella, finora mai toccate. La sonda penetrerà in profondità nella corona solare, ovvero nell’atmosfera del Sole, cui sarà quasi attaccata, in una zona mai raggiunta. In questo ...