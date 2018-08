Solo una bufala la richiesta di sangue gruppo B da Riccardo Capriccioli per bimbo malato

JeSolo - operazione antidroga in piazza Mazzini. Una decina di arresti : Il mega blitz con gli agenti della polizia di Stato in borghese. Nella rete anche altri soggetti pericolosi. Plauso del sindaco

MotoGP - GP Austria 2018 : prove libere 1. Andrea Dovizioso vola al Red Bull Ring in una sinfonia Ducati - soffre Rossi Solo 11° : Tutto come previsto. La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP conferma ciò che si pensava, ovvero che la Ducati può dominare sul tracciato del Red Bull Ring. La pista posizionata tra i monti della Stiria, infatti, propone un Andrea Dovizioso davvero in grande spolvero, con un tempo eccezionale: 1:23.830, già ampiamente sotto al miglior giro in gara di dodici mesi fa. Alle sue spalle altre due moto di Borgo ...

“Attenta!”. Ma l’auto è vicina e lei viene travolta. Prima però ecco il gesto che Solo una madre potrebbe fare : Erano da poco passate le 22.45 quando si è accorta di quello che stava succedendo. Stava passeggiando con la figlioletta di 11 mesi nel tratto di Aurelia che passa nel centro di Santa Marinella, località di mare presa di mira dai romani ogni anno, quando una Fiat Panda è piombata su di lei. Impossibile evitare l’impatto, Prima del quale però la donna una 38enne romana in villeggiatura, ha avuto la prontezza di afferrare il neonato e di lanciarlo ...

La convenienza a livello commerciale di una Xbox pensata Solo per lo streaming - articolo : Siamo piuttosto lontani dall'essere in grado di parlare della prossima generazione di console in termini anche solo vagamente concreti ma ogni nuovo pezzetto di informazione o rumor che spunta in rete, indica con forza un ruolo molto più centrale della tecnologia streaming quando il nuovo hardware finalmente debutterà tra una manciata di anni.Mentre lo streaming si è presentato come una sorta di possibilità remota nel corso dell'attuale ...

Serie A - ecco lo streaming su Facebook : una gara gratis - ma Solo nel Regno Unito : TORINO - La Serie A allarga i suoi confini e abbraccia anche i social network. Da questa stagione almeno una gara del campionato italiano e della Liga infatti saranno trasmesse gratuitamente in ...

F1 Mercedes : Wolff - una carriera nei motori ma non Solo : Mi mancava il background del go-kart da bambino, mi mancavano i finanziamenti e i contatti e pensavo che il mondo degli affari sarebbe stato il miglior percorso a quell'età '. Uscito dalla porta, ...

I tir esplosi non sono Solo una fatalità : La tragica fatalità, tuttavia, non dovrebbe essere scritta solo nelle pagine di cronaca ma dovrebbe quantomeno consigliare alla politica una cautela ulteriore riguardo alla foga di limitare l'uso di ...

«Portraits of Speed» - una serie (in video) per celebrare la corsa (e non Solo) : Una mini-serie girata in tre parti dal pluripremiato regista Ian Derry a Berlino in 48 ore, per racconta le storie (personali) e la ricerca del successo ai Campionati Europeri 2018 di Atletica che si stanno svolgendo, proprio in questi giorni, nella capitale tedesca, del centometrista Reece Prescod, della campionessa mondiale dei 200m Dafne Schippers e della mezzofondista dei 1500m Kostanze Klosterhalfen. L’idea è di Nike, che con ...

Franco Bechis : 'I troll russi? Solo una bufala ridicola. E l'amante del piddino...' : I troll russi ? Una fesseria. Parola di Franco Bechis che su Twitter scrive: 'Sono in vacanza, non ho voglia di andare ad alzare il velo sulle nuove Beatrici Di Maio. Ma se insistete con la bufala ...

Non Solo la Littizzetto vicina di Cristiano Ronaldo : c’è anche una lucertola nel quartiere di CR7 - l’ironia della figlia della comica [VIDEO] : Luciana Littizzetto abita vicino alla nuova casa di Cristiano Ronaldo, dopo il video della comica anche la lucertola diventerà famosa per ‘abitare’ nel quartiere di CR7 “Lo sai piccolina che sei vicina di casa di Ronaldo”: così la figlia di Luciana Littizzetto ironizza con una lucertola, in un video postato su Instagram dalla madre, sulla notizia che sta circolando nelle ultime ore. È risaputo ormai che Cristiano ...

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : "Nessun passo indietro - Solo una sospensione per una delle sanzioni" : "Speravo di non dover intervenire per l’ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale sanitario, che in troppi trascurano". Accusata da più parti ...

Lazio - Tare su Milinkovic Savic : “via Solo con una super offerta” : “Il tema legato al futuro di Milinkovic-Savic si trascina da tutta l’estate, ma finora non è successo niente e il giocatore non è mai stato messo sul mercato. Ma le regole del mercato non le abbiamo fatte noi, se ci sarà un’offerta che accontenta società e giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è ben felice di proseguire con la Lazio, così come la Lazio è felice di avere uno come lui”. Così il ds ...