Sindaco torna a casa e trova la moglie insieme ad un' altra

Sindaco marchigiano ritorna a casa e trova la moglie insieme ad un'altra : MACERATA - Sono proverbiali le sorprese di agosto per i coniugi eppure quanto capitato di recente in un comune della provincia maceratese ad un Sindaco sembra aver superato i limiti della cronaca e della tradizione orale per aprire un nuovo capitolo probabilmente più in linea con le tendenze moderne legate al costume. Accade che un Sindaco - sono ignoti altri particolari - torni a casa ...

"Tornatene a casa - sporco negro". Ballerino di 23 anni aggredito nel palermitano. Il Sindaco : "Non è razzismo" : "Mio figlio era a terra mezzo morto ed è stato offeso. Gli amici mi hanno raccontato che sono arrivati due balordi; uno di questi gli ha buttato a terra il cappellino. Davide ha risposto 'ma perchè lo stai facendo? Raccoglimi il cappellino'. Lo ha raccolto lui e mentre si alzava hanno cominciato a picchiarlo. Gli hanno rotto la mandibola. Adesso è sotto choc e non avrebbe mai pensato che oltre alle botte sarebbe stato ...

Fiorello torna in RAI : la società Ballandi chiede autorizzazione al Sindaco di Roma - Virgina Raggi : Fiorello torna in Rai: queste le ultime news relative allo showman siciliano. L’eclettico e istrionico Fiorello, dalla straordinaria simpatia, mattatore a tutto tondo è pronto per un nuovo show in Rai? Pare proprio di sì! La Ballandi chiede autorizzazione al Sindaco di Roma Già tempo fa vi avevamo informato del ritorno in Rai di Fiorello che a suo dire sarà verso novembre 2018, ma ora la cosa sembra prendere più forma dal momento che la nota ...

'Non dovevo tornare in sella - mi ha tradito il Sindaco Lucchi' : CESENA. Presidente Lugaresi, aveva creduto nel salvataggio in extremis? 'Domenica speravo di sì, oggi , ieri, ndr, invece no, non c'era più tempo. Con l'intervento del fondo inglese, per venerdì ce l'...

Siclari assolto - torna Sindaco di Villa San Giovanni : ... Severino, che vuole colmare i vuoti normativi di questa normativa che purtroppo in questi anni hanno penalizzato non soltanto la politica ma il nostro territorio nazionale". Lo afferma il senatore ...

Colpaccio Scajola a Imperia. Torna Sindaco dopo 23 anni : Anche a costo di aprire una faida politica e familiare. Infatti oltre a quella con gli ex delfini, ne ha innescata un'altra in casa. Con suo nipote Marco Scajola, assessore regionale, fedelissimo di ...

Claudio Scajola torna Sindaco a Imperia/ “Centrodestra? Non c'è più. Ho vinto contro il resto del mondo” : Claudio Scajola torna sindaco a Imperia: “Centrodestra? Non c'è più. Ho vinto contro il resto del mondo”. Le ultime notizie: l'ex ministro ha prevalso per 642 voti rispetto a Luca Lanteri(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Elezioni amministrative 2018 - Scajola torna Sindaco : “Il modello Imperia esempio per il Paese” : L’uomo della casa vista Colosseo acquistata “a sua insaputa“, il ministro dell’Interno che diede del “rompicoglioni” a Marco Biagi ucciso pochi mesi prima dalle Br. Il politico imputato con l’accusa di aver aiutato la fuga all’estero e la latitanza di un ex deputato di Forza Italia condannato per mafia. E ancora, il sindaco che fu eletto a Imperia 38 anni fa. Ma oggi, all’età di 70 anni e a ...

Il Sindaco Antonio Russo ritornato in Consiglio provinciale : Il neo consigliere provinciale Antonio Russo, Primo cittadino della comunità crosimirtese, nonché rappresentante del Consiglio regionale delle Autonomie, subentra in continuità all'attività politica ...

A Pontida torna l'orgoglio 'terrone e antirazzista' : il Sindaco della Lega chiude la città : Sabato la seconda edizione del festival organizzato dai centri sociali di tutta Italia vicino al pratone simbolo del Carroccio. Stop al traffico, chiuse...

Brindisi - il Pri risorge grazie all’ex Sindaco accusato di tangenti : figlio è il più votato. E in consiglio tornano tutti i “soliti noti” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno riempito le piazze, ma i voti sono andati altrove. Un caso, quello di Brindisi, dove i due ministri si sono spesi in prima persona per i propri candidati, Massimo Ciullo e Gianluca Serra, entrambi rimasti ai margini della lotta per la poltrona di sindaco (raggiungendo il 18% e il 21%) dopo un anno di commissariamento, seguito alla conclusione anticipata della giunta centrista guidata da Angela Carluccio. Al ...