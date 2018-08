Silvio Berlusconi | la lettera a Libero | ' Io e Forza Italia stiamo a destra La Lega che

Silvio Berlusconi - Forza Italia addio : il nuovo partito anti-Salvini : E se Forza Italia non tira più alle urne ed è asfittica nei sondaggi, il Cavaliere è pronto a sacrificare la sua creatura politica per fare qualcosa di nuovo. Ecco allora che già alle elezioni ...

Il progetto (politico) di Silvio Berlusconi per ‘spegnere’ Salvini : “Forza Italia gode ottima salute”. Silvio Berlusconi interviene in una nota per rassicurare sulla situazione del partito, escludendo ‘fughe’ verso altri lidi, la Lega in particolare, e mettere a tacere le voci di un nuovo progetto politico ‘Altra Italia’, alternativo a Fi. ”Leggo da alcuni giorni su alcuni quotidiani, ‘Libero’ in particolare, una serie di notizie su Forza Italia che possono ...

Gerardo Greco direttore del Tg4 - retroscena : ecco perché Silvio Berlusconi lo ha voluto mettere in quel ruolo : La sua mission sarà, senza troppi giri di parole, quella di modificare il volto dell'informazione di Rete4 rendendola meno urlata e 'più autorevole, dato che gli anni scorsi la politica ...

Festa in famiglia per il compleanno della famiglia di Silvio Berlusconi [FOTO] : 1/12 ...

Matteo Salvini - il retroscena : come - quando e perché è convinto di ricucire con Silvio Berlusconi : Storie tesissime tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Lo sono da tempo ma la tensione è deflagrata sul caso di Marcello Foa alla presidenza della Rai, tanto che ora si parla di transfughi azzurri ...

Alessandra Mussolini scatenata contro Forza Italia e Silvio Berlusconi : 'Guardate qui...' : Una Alessandra Mussolini ...sempre più leghista. Dopo aver mollato con gran polemica Forza Italia e Silvio Berlusconi , la Duciona continua il suo cannoneggiamento contro gli azzurri su Twitter. L'...

Forza Italia - effetto-Silvia Sardone : ecco chi dopo l'estate abbandonerà Silvio Berlusconi : Anche se andremo alle urne il prossimo anno, i tempi della politica non corrispondono a quelli dei partiti. Le operazioni per delineare le griglie dei candidati sono già in corso. Tanto che Fdi ...

Silvio Berlusconi è il politico più anziano d’Europa : L’età media dei capi dei 112 principali partiti dell’Unione è di 49,5 anni: il più giovane è il croato Ivan Vilibor Sincic, mentre il più vecchio è il presidente di Forza Italia, che a settembre compirà 82 anni

Marco Travaglio - ossessione inguaribile per Silvio Berlusconi e Matteo Renzi : come titola Il Fatto Quotidiano : Sparare su Matteo Renzi , oggi, è come sparare sulla croce rossa, come da proverbio. Caduto in sostanziale disgrazia politica, inviso agli italiani e al suo stesso partito, senza poltrone né potere, la sua stella pare definitivamente tramontata. Eppure, anche in questo momento, Marco Travaglio continua ad esserne ...

Paolo Del Debbio - bomba su Forza Italia : 'Oggi non comanda Silvio Berlusconi ma Antonio Tajani' : La verità su una Forza Italia nel caos e sempre più orfana di Silvio Berlusconi , almeno la sua verità, Paolo Del Debbio la consegna in un'intervista a Il Fatto Quotidiano . Tra i fondatori del ...

Silvio Berlusconi medita di ricandidarsi. Matteo Salvini : scelga me o Renzi : Silvio Berlusconi è già in Sardegna per le vacanze. E potrebbe rimanerci. Non a Porto Rotondo, ma nel collegio Cagliari 1, dove prossimamente si voterà per le elezioni suppletive. Il Cav ha già ...

Sondaggio Swg - Lega primo partito. Crollo verticale per Forza Italia e Silvio Berlusconi : Altro giro, altro Sondaggio, altra mazzata per Forza Italia . I dati sono quelli di Swg diffusi dal TgLa7 di Enrico Mentana . Se si votasse oggi, la Lega sarebbe primo partito con il 30,3% di consensi,...

Silvio Berlusconi - la tassa sugli spot tv come strumento di pressione per farlo cedere su Marcello Foa? : Da qualche giorno soprattutto nel M5s si parla dell'ipotesi di introdurre una tassazione straordinaria sugli spot pubblicitari in tv. Misura che, ovviamente, penalizzerebbe Silvio Berlusconi e la sua ...

Forza Italia - ecco chi porta nel partito Silvio Berlusconi : La Lega porta via gli azzurri da Forza Italia ? Il partito di Silvio Berlusconi risponde così. Con un elenco di altrettanti amministratori pronti a iscriversi. 'Non c'è alcuna Opa da parte del ...