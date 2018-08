Silvia Provvedi rompe il silenzio dopo l’addio a Fabrizio Corona

lanostratv

: Fabrizio Corona? Come lo umilia la sua ex Silvia Provvedi - Libero_official : Fabrizio Corona? Come lo umilia la sua ex Silvia Provvedi - Rebecca38538392 : Fabrizio Corona, Silvia Provvedi silenzio rotto: il duro messaggio: - carmenFashionCr : Fabrizio Corona, Silvia Provvedi silenzio rotto: il duro messaggio -

(Di sabato 11 agosto 2018): lo sfogo dila fine della loro storiacontinua a far parlare di sé anchela fine della sua storia d’amore con. La cantante, che fa parte del duo de Le Donatella con la sorella Giulia, in questi ultimi mesi è stata al centro del gossip per numerose vicende. Sembra che adesso si sia buttata in una vera e propria nuova relazione con Federico Chimirri, ex corteggiatore del trono di Nilufar Addati e Sara Affi Fella di Uomini e donne, modello e dj (ha collaborato con Andrea Damante),il presunto flirt con l’idolo delle ragazzine Benjamin Mascolo. Laha rotto ilsui social: “Iniziai finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare, situazioni, persone, gusti, cose”. La cantante ha poi proseguito: “C’è chi lo chiama egoismo, io lo chiamo amor ...