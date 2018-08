Silvia Candiani : “Per guidare Microsoft un robot avrebbe scelto un uomo - non me” : Da piccola, Silvia Candiani voleva essere una principessa o Marie Curie? «Entrambe, nella mia famiglia era scontato che non esistessero lavori da donna o da uomo». Oggi, a 48 anni, sposata e con due figli, è amministratore delegato di Microsoft Italia. Dopo Vodafone, McKinsey e San Paolo Imi, nel 2010 è entrata in Microsoft, e dal settembre 2017 è ...