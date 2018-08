Silenzio | parla Cristiano | Scelta facile | la Juve è una società incredibile

“Non parlano a nome mio”. Corbyn rompe il Silenzio sugli antisemiti nel Labour : Milano. Non possiamo parlare d’altro, della Brexit, di queste temperature africane a Londra, del cambiamento climatico, delle file all’ingresso in aeroporto, delle riserve di cibo e medicinali che dovremo fare quando usciremo dall’Unione europea senza un accordo, invece che continuare a discutere de

L'audio in cui Trump parla di pagare il Silenzio di una modella di Playboy : La registrazione è finita nelle mani dell'Fbi durante la perquisizioni negli uffici dell'avvocato nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti alle donne che minacciavano l'ascesa politica di Trump, ...

No Man's Sky : Sean Murray torna a parlare del gioco dopo un lungo Silenzio : No Man's Sky è stato lanciato per la prima volta nel 2016, in una prima versione del gioco che impattò il mercato tra hype, curiosità ed aspettative elevate da parte dei giocatori ed appassionati del genere.Ebbene il gioco non tenne fede a molte promesse e sappiamo tutti il clamore mediatico che si sollevò anche attorno alla figura di Murray. Egli costituì infatti gran parte della campagna promozionale del gioco pubblicizzandolo in svariate ...

Marco Liorni rompe il Silenzio e parla dei sugli impegni in Rai : “avevamo concordato una strada - poi è saltata” : Intervistato dal settimanale “Oggi”, Marco Liorni rompe il silenzio sui prossimi impegni in Rai e rivela: “C’è stato un momentaccio, rapporti tesi” Marco Liorni sarà uno dei protagonisti della prossima stagione televisiva di Rai1. L’ex conduttore de “La Vita in Diretta” ha rotto il ghiaccio raccontando quanto successo negli ultimi mesi. Ecco le dichiarazione rilasciate al settimanale ...

Fabio Rovazzi rompe il Silenzio e parla per la prima volta della fine dell'amicizia con Fedez : Il cantante confessa: "Sarò sempre grato a Federico ma abbiamo in mente delle idee completamente differenti".

“Per uscire dalla melma…”. Nadia Toffa - il post che mette tutti in allarme. Dopo dieci giorni di Silenzio la Iena è tornata a parlare sui social : Dopo dieci giorni di silenzio Nadia Toffa torna a parlare. La Iena, lontana ormai da mesi dagli schermi, continua la sua lotta contro la malattia. Un cancro che sta affrontando e combattendo con coraggio e con il supporto di migliaia di fan che non la lasciano mai sola, manifestando ad ogni uscita virtuale tutto il loro supporto. Come nelle scorse ore, quando ha pubblicato un nuovo post su Instagram, la foto di un bellissimo fiore con accanto ...

Paolo Savona è tornato a parlare di Euro e 'Piano B' dopo settimane di Silenzio : ... avrei potuto fare come Galileo' al quale chiesero di abbandonare l'idea che la Terra si muovesse 'e una volta insediato al ministero dell'Economia dire come Galileo 'Eppur si muove', ha poi aggiunto ...

Savona ignora i giornalisti e Mentana si indispettisce : "Quando vorrà parlare - useremo il Silenzio" : "Ci proviamo, ci proviamo" e Mentana lancia il suo inviato Paolo Celata a raccogliere una dichiarazione del nuovo ministro degli Affari Europei Paolo Savona poco dopo la fiducia al governo Conte. Ma quest'ultimo non vuole saperne di rispondere al corrispondente di La 7 e ai giornalisti presenti e lascia Palazzo Madama in totale silenzio e scordato dai poliziotti. (Qui il video)Mentana si arrabbia in direttaL'atteggiamento di Savona non viene ...