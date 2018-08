ilgiornale

: RT @hele_fr: Sicurezza, stretta sui rifugiati. #Salvini: ?'Chi delinque perde lo status' - jobbe50 : RT @hele_fr: Sicurezza, stretta sui rifugiati. #Salvini: ?'Chi delinque perde lo status' - serogeid : RT @hele_fr: Sicurezza, stretta sui rifugiati. #Salvini: ?'Chi delinque perde lo status' - ferroice40 : RT @hele_fr: Sicurezza, stretta sui rifugiati. #Salvini: ?'Chi delinque perde lo status' -

(Di sabato 11 agosto 2018) Matteosi prepara a dare un'ulterioresul fronte. Il ministro degli Interni spiega quali saranno le prossime mosse del Viminale.commentando la notizia di alcuni richiedenti asilo arrestati per spaccio a Genova, ha voluto ricordare quali saranno le novità che intende inserire nel dl. Tra i cambiamenti che verranno apportati dal Viminale, come aveva ricordato Il Giornale, c'è quello di revocare il diritto di asilo agli immigrati che commettono reati.Nel caso citato da, i pusher arrestati ha rifiutato uno scontro di pena. Il motivo? Come riporta il Secolo XIX, i 21 arrestati in caso di condannarebbero la possibilità di ottenere lodi rifugiato. I legali dei pusher invece hanno motivato così il rifiuto di un iter più veloce nel processo che avrebbe certamente portato ad una pena più mite: "Non è palese che lo spaccio sia ...