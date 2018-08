yourlifeupdated

: Si chiama #Palm Pepito ed è l’#Android Oreo più piccolo al mondo - CashDroid : Si chiama #Palm Pepito ed è l’#Android Oreo più piccolo al mondo -

(Di sabato 11 agosto 2018)è lo smartphone del ritorno disul mercato ma non è quello che vi aspettate. E’ piccolissimo ed ha Android 8è il piùsmartphone con Android 8Dopo la notizia di qualche giorno fa,sta per ritornare sul mercato seriamente ma non con un dispositivo top …