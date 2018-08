Shadowhunters non verrà rinnovato | la Constantin Film conferma la fine della serie | i fan

optimaitalia

(Di sabato 11 agosto 2018)è davvero finito. Latv, tratta dai romanzi di Cassandra Clare, non avrà una quarta stagione. Laha rilasciato un comunicato in cui ringrazia i fan per l'enorme supporto el'intenzione di non proseguire con lo show fantasy. Come previsto, le parole del produttore Martin Moszkowicz non sono bastate a calmare gli animi. Ecco quanto si legge:"Ai nostri leali e accaniti fan che ci hanno messo così tanto amore per rendere lo show popolare, estendiamo il nostro più profondo ringraziamento per il vostro supporto duraturo. Lo sfogo di tutto il fandom fin dall'inizio, da quando lo show è stato cancellato, ha coinvolto tutti noi in maniera indelebile. Siamo così grati per aver fatto questo viaggio con voi. Purtroppo per tutti coloro coinvolti,deve terminare. Mentre stiamo cercando di capire nuovi modi e nuove incarnazioni attraverso ...