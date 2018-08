Serie B | la Lega non molla | Calendario a 19 squadre ma la LegaPro diffida

La Lega Pro diffida Fabbricini : “il format della Serie B non va modificato” : “Il format della Serie B non va modificato”, il campionato cadetto nel caos dopo la decisione di bloccare i ripescaggi “L’avvocato Giancarlo Viglione comunica che ieri, su incarico del Presidente Gabriele Gravina, ha notificato, nell’interesse della Lega Pro, una diffida al commissario Roberto Fabbricini affinché non adotti il provvedimento annunciato dalle agenzie di stampa con il quale modificherebbe il ...

Serie B nel caos - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile”. Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in ...

Blocco ripescaggi in Serie B - adesso è bufera : “è illegale” : In Serie B sta succedendo davvero di tutto, si è scatenato il caos dopo la decisione di Balata di chiudere ai ripescaggi per la prossima stagione “Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere accolta per diverse ragioni, soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessuna conseguenza sugli altri campionati. Quindi ...

Lega Serie A rinnova i propri loghi : “La Serie A TIM 2018-2019 ricomincia da un nuovo punto di partenza, la ‘A’. A 10 giorni dall’avvio della nuova stagione del grande calcio, la Lega di A ha svelato il nuovo marchio della Serie A per la stagione entrante che si inserisce in un articolato progetto di restyling dei marchi della Lega Serie A e delle sue competizioni. “Evoluzione in chiave contemporanea del logo sin qui in uso, il nuovo marchio ...

Diritti Tv - accordo Lega-Espn : la Serie A sbarca negli Usa : "L'acquisizione della Serie A italiana sottolinea la nostra ambizione di rendere ESPN+ la casa delle migliori leghe calcistiche del mondo e l'irrinunciabile destinazione per i loro appassionati negli ...

Lega Serie A e Serie B “preoccupate” per l’impatto del DL Dignità : Alcune delle principali leghe sportive italiane si sono dette "preoccupate" per il potenziale impatto del DL Dignità. L'articolo Lega Serie A e Serie B “preoccupate” per l’impatto del DL Dignità è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.