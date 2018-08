Serie B | appello La Russa a Malagò

Serie B - Frosinone-Palermo : tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc : Il collegio Garanzia rinvia a CSA la decisione su Frosinone-Palermo Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto di riformulare le sanzioni a carico del Frosinone, per quanto riguarda il match di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. Il collegio ha rigettato l’istanza della società siciliana per lo 0-3 a tavolino, ha riunito i ricorsi presentati dai due club e ha rinviato la questione alla Corte sportiva ...

Serie A - Corte federale d’Appello toglie la penalizzazione al Parma : pagherà solo un’ammenda. Squalifica ridotta per Calaiò : La Corte federale d’Appello presieduta da Sergio Santoro ha accolto parzialmente i ricorsi del calciatore Emanuele Calaiò e del Parma Calcio. I giudici hanno tolto i 5 punti di penalizzazione al club crociato inflitti dal Tribunale federale in primo grado. La società dovrà solo pagare un’ammenda di 20mila euro. La Squalifica dell’attaccante è invece stata ridotta sino al 31 dicembre di quest’anno e un’ammenda di 30.000 euro. Respinto ...

“Ciao mister”. Calcio italiano in lutto - addio al ‘cappello’ più famoso della Serie A : È stato il Cagliari a dare la notizia, ricordandolo su Twitter come un “grande uomo di Calcio”. Anche il Torino e il suo presidente Urbano Cairo “profondamente addolorati, esprimono il commosso cordoglio e la vicinanza ai famigliari”. “Erano – si legge su torinofc.it – gli anni del tremendismo granata e lui, l’allenatore con il colbacco, seppe esaltare quell’orgoglioso senso di appartenenza ...

Corte federale d appello dà ragione al Novara ripescata in Serie B con il Catania : ROMA - Nella stagione 2018-'19 Novara e Catania giocheranno in serie B al posto di Bari e Cesena. E' l'effetto della sentenza della Corte federale d'appello che ha respinto i ricorsi di Siena, Pro ...

Serie B - festa per Novara e Catania : la Corte Federale d’Appello ufficializza il ripescaggio : Dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena al prossimo campionato di Serie B, a prenderne il posto saranno Novara e Catania Sono Novara e Catania le società ripescate in Serie B dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena, ad ufficializzarlo è la stessa FIGC con un comunicato della Corte Federale d’Appello. Manca adesso da decifrare la posizione dell’Avellino, che potrebbe dire addio alla Serie cadetta nel caso in cui il Tar ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - è caos : la situazione sembra delineata ma l’appello della Figc può portare ribaltoni [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – Sono ore caldissime per quanto riguarda la composizioni dei prossimi campionati di Serie B e Serie C, tiene banco la questione Ripescaggi. Nella giornata di ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato l’esclusione dal campionato dell’Avellino (adesso prepara il ricorso al Tar), si liberano tre posti dunque nel torneo cadetto dopo i forfait anche di Bari e Cesena. Oggi è prevista la ...

Mourinho - che appello alle squadre di Serie A : “non accettino passivamente l’arrivo di Ronaldo alla Juve” : L’allenatore portoghese ha espresso il proprio parere sull’arrivo di Ronaldo alla Juventus, invitando gli altri team di serie A a non accettarlo passivamente L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha sorpreso proprio tutti, José Mourinho compreso. L’allenatore portoghese è rimasto spiazzato dalla scelta del connazionale, che ha deciso di chiudere la sua avventura al Real Madrid per vestire la maglia della ...

Serie B - l'appello di Kragl ai tifosi del Foggia : 'Non rubatemi l'auto nuova!' : Era lo scorso 16 maggio quando Alessia Macari , nota showgirl e vincitrice della prima edizione del GF Vip, era stata vittima del furto della propria auto in zona Mongolfiera a Foggia. Lo annunciava ...

Ricorso Palermo respinto/ Frosinone in Serie A - la Corte sportiva d'appello conferma il risultato dei play off : La Corte sportiva d'appello ha omologato il risultato tra Frosinone e Palermo respingendo il Ricorso dei siciliani. La compagine ciociara è ufficialmente in serie A(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:05:00 GMT)