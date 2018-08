Senza patente si ribalta con l' auto | muore la figlia di 8 anni

Roma - papà ubriaco e Senza patente si schianta in auto : morta la figlia di 8 anni - grave la sorellina di 7 : Incidente drammatico stanotte a Nettuno, vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l'auto: a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 9 anni, la maggiore è...

Controllo Punti Patente Senza Registrazione : Come Fare? : Vuoi verificare quanti Punti Patente ti sono rimasti? Non sai chi chiamare per verificare i tuoi Punti Patente? Ecco Come controllare e verificare il saldo dei tuoi Punti Patente Controllo Punti Patente Senza Registrazione Hai bisogno di scoprire quanti Punti ti sono rimasti sulla Patente, ma non sai Come Fare? Il “Portale dell’Automobilista” non ti permette di […]

In scooter con fidanzata ma Senza patente scatena inseguimento : BRINDISI - inseguimento per le strade del rione Cappuccini da parte di una pattuglia dei 'nibbio' della Sezione volanti, per bloccare due persone a bordo di uno scooter che non avevano ottemperato all'...

Sorpresi al volante Senza patente : denunciati due automobilisti recidivi : BRINDISI - Due persone residenti in provincia di Brindisi sono stati sorprese alla guida senza patente ed entrambe sono state denunciate per 'reiterazione nella guida senza patente'. A Oria , i ...

Storia di Alberto Longo - il poliziotto che Senza patente gestì migliaia di automobili : All’inizio erano o una Lancia Aprilia, dal muso imponente tutto radiatore, o le primissime Fiat 1100. Un paio di Topolino per i servizi da compiere in discrezione. Poi vennero le giardinette simili a quelle usate da Scelba a Modena e da Totò che riaccompagnava Carolina al paese. Quindi le Alfette, qualche 125, persino alcune 500 e qualche Flavia rigorosamente in grigioverde, perché all’epoca la riforma non c’era ...

Con una auto priva di assicurazione e Senza patente : fugge - ad un posto di blocco dei carabinieri : Nel pomeriggio odierno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno deferito alla locale Procura della Repubblica un ventottenne messinese incensurato, ritenuto responsabile di resistenza a ...

Senza patente e al volante di una McLaren si scontra con un’Audi R8 : l’incredibile VIDEO dell’incidente : Un ragazzo 19enne Senza licenza di guida non riesce a gestire la potenza di una McLaren 720S da 300mila euro e 720 Cv di potenza Un 19enne di Toronto che ancora non aveva conseguito la patente di guida si era messo al volante di una potentissima McLaren 720S da 300mila euro e 720 CV di proprietà di un amico, quando ad un certo punto è accaduto il peggio. Il giovane non è risucito a gestire la potenza del mezzo ed ha perso il controllo di ...

Avola - vìola la sorveglianza speciale e guida Senza patente : arrestato : Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola, hanno arrestato Diego Fortezza, 38 anni, per inosservanza della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune ...

Al volante Senza avere la patente - e in più sotto l'effetto di alcol o droga - : I carabinieri della Radiomobile di Borgosesia hanno denunciato D.L., 27enne residente in provincia di Novara, gravato da vicende penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di ...

Roma - morta Martina - la ragazza di 26 anni investita da pirata drogato e Senza patente : È morta Martina Giannini, la ragazza di 26 anni investita da un'auto pirata la notte tra venerdì e sabato su Lungotevere dei Cenci. Ora per il ragazzo alla guida della macchina...