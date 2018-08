Selinunte | incendio nel parco archeologico | in volo due canadair e un elicottero | via i

ilfattoquotidiano

: @Lettera43 quindi, riguardo l'articolo sull'incendio a #Selinunte di ieri e pubblicato nel vostro sito, il tutto sa… - ClementePeppe : @Lettera43 quindi, riguardo l'articolo sull'incendio a #Selinunte di ieri e pubblicato nel vostro sito, il tutto sa… - infoitcultura : Incendio a Selinunte, per fortuna nessun danno all'area archeologica - RosannaMarani : Incendio a Selinunte: brucia un’area del Parco Archeologico -

(Di sabato 11 agosto 2018) Unha colpitoe si è propagato all’interno del. I visitatori sono stati fatti allontanare e ilè stato chiuso. Sono entrati in azione duee une dopo diverse ore le fiamme sono state spente. Come ha sostenuto il portavoce del, fortunatamente non ci sono stati danni ai templi e alle architetture greche, nonostante più di venti ettari di terreno siano stati distrutti. Video Facebook/Giovanni Miceli L'articolonel: induee un, via i turisti. Venti ettari distrutti proviene da Il Fatto Quotidiano.