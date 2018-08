Sei italiani su 10 sono in viaggio per Ferragosto

La provocazione di Vittorio Sgarbi : «MuSei gratis solo per gli italiani» : 'La ragione di questa scelta è semplice - spiega Sgarbi -Risulta al ministro Bonisoli che le biblioteche siano a pagamento? Non lo sono in nessuna parte del mondo. E siccome l'arte italiana è come la ...

MuSei italiani - quanti sono i visitatori e quanto incassano : L'apertura domenicale gratuita, che il ministro Bonisoli vorrebbe abolire, non ha frenato il trend in crescita degli introiti

MuSei italiani - quanti visitatori hanno e quanto incassano : L'apertura domenicale gratuita, che il ministro Bonisoli vorrebbe abolire, non ha frenato un trend in crescita ormai da anni

Skinhead italiani reclutavano filorussi per combattere in Ucraina : Sei arresti : Le indagini, condotte dal Ros dei carabinieri e coordinate dalla Procura di Genova, hanno potato alla luce l'esistenza di gruppi impegnati ad arruolare milizie separatiste filorusse da inviare nella regione del Dombas, teatro degli scontri armati con le truppe del governo di Kiev. Sei gli arrestati ma ci sono altri sette indagati.Continua a leggere

Reclutavano mercenari italiani filorussi per combattere in Ucraina : Sei arresti : Operazione della procura di Genova, i fermi eseguiti in Liguria e nelle province di Milano, Parma e Avellino

Sei arresti tra mercenari italiani filorussi arruolati per combattere in Ucraina : mercenari filorussi in Ucraina venivano reclutati da un'organizzazione che è stata scoperta dai carabinieri del Ros indagando sull'area degli skinhead in Liguria. In un'operazione coordinata dalla ...

Sei arresti tra mercenari italiani filorussi arruolati per combattere in Ucraina : Operazione della procura di Genova, i fermi eseguiti in Liguria e nelle province di Milano, Parma e Avellino

Patente - oltre Sei milioni di italiani bocciati all'esame di guida : Respinti il 15% degli uomini e il 20,4% delle donne. I peggiori automobilisti nel Centro Italia: bocciato uno su cinque

Auto : Sei milioni di italiani bocciati all'esame per patente guida - : In media le donne vengono bocciate di più , 20,4%, , ma sono tantissime le persone che lo hanno dovuto ripetere almeno una volta. La più temuta è la prova pratica

Auto : Sei milioni di italiani bocciati all'esame per patente guida : Auto: sei milioni di italiani bocciati all'esame per patente guida In media le donne vengono bocciate di più (20,4%), ma sono tantissime le persone che lo hanno dovuto ripetere almeno una volta. La più temuta è la prova pratica Parole chiave: ...

Porsche European Open - Sei italiani al via : programma e guida tv : European Tour : " Porsche European Open " Giovedì 26 luglio prima giornata dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 Sky Sport Golf e Sky Sport Uno Venerdì 27 luglio ...

CICLISMO / SAN FRANCESCO AL CAMPO Conclusa la 'Sei giorni'; ora si pensa ai Campionati Italiani Giovanili : ... e almeno un migliaio di tifosi nella serata conclusiva, senza contare le migliaia di visualizzazioni delle dirette Facebook e della cronaca delle serate sui canali social da ogni parte del mondo. ...

L’esodo che svuota i borghi italiani. In Sei anni spariti 75 mila abitanti : Seppur paradossale, il fenomeno pare inesorabile. Nonostante gli indicatori statistici ci dicano che nei piccoli Comuni si vive meglio, L’esodo dai centri minori verso le aree urbane accelera. In sei anni i borghi hanno perso oltre 74 mila abitanti. Per intenderci: è come se fosse sparita una città delle dimensioni di Pavia. Soltanto nel 2017 più d...

Il Consiglio di Stato ha stabilito che i muSei italiani possono avere direttori stranieri : Ribaltando una controversa sentenza del TAR del Lazio del maggio 2017, il Consiglio di Stato ha stabilito che i musei italiani possono avere direttori stranieri. La decisione mette fine a un lungo procedimento giudiziario iniziato dopo un ricorso contro le nomine The post Il Consiglio di Stato ha stabilito che i musei italiani possono avere direttori stranieri appeared first on Il Post.