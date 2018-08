Seattle | ruba un aereo di linea | inseguito dagli F-15 precipita dopo un’ora di volo Le

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 agosto 2018) Undella Alaska Airlines è decollato, nella notte, senza autorizzazione dall’aeroporto internazionale-Tacoma per poi andare a schiantarsicircadinello stato di Washington, vicino all’isola di Puget Sound. Il veli, un’elica bimotore Bombardier Q400 da 76 posti, è statoe intercettato da due F-15 e numerose persone hanno assistito alla scena. In un primo momento si temeva che a bordo ci fossero altre persone e che si potesse trattare di un atto terroristico. Le autorità locali, tuttavia, hanno escluso l’ipotesi. A bordo dell’Horizon Air Q400, infatti, c’era solamente un dipendente della compagnia, un meccanico, che si è suicidato. In un audio della torre di controllo, si sente l’uomo, 29 anni, che scherza con i controllori del trafficodicendo che stava per finire in prigione. L'articoloundi ...