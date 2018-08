Se il Ministro dell' Interno fa propaganda con Fake news | smentite dal Ministero

Giovanni Tria - il Ministro dell'Economia sbugiardato in pubblico : lo scontro totale nel governo : Malgrado la promessa di cambiamento, il battibecco tra i due leader di partito e il ministro dell' Economia ricorda molto da vicino il continuo tira e molla tra Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan, con il primo a promettere bonus a tutti e il secondo incessantemente impegnato a parlare di coperte ...

Francia : il Ministro della salute decreta la fine dell”allerta caldo’ : Dopo circa due settimane di afa in Francia, il ministro della salute, Agne’s Buzyn, decreta la fine della cosiddetta “alerte canicule”, come chiamano in Francia le alte temperature estive. Con la fine dell’allerta, vengono anche sospesi gli spot del governo trasmessi a ripetizione sui media nazionali in cui la cittadinanza venivano dati consigli per affrontare la calura. Quanto alle vittime del calore, ha evocato un primo ...

Ministro rivela dettagli riservati : per fare ammenda restituisce parte dello stipendio : "Ho danneggiato la fiducia nel governo", ha detto, specificando che questa decisione è per lei un modo di darsi una "lezione...

Il Ministro della Salute dice che bisogna accettare le morti da morbillo : «Non puoi illudere la gente che non morirà nessuno. Dobbiamo essere realisti» The post Il ministro della Salute dice che bisogna accettare le morti da morbillo appeared first on Il Post.

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è quella del Ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Roma - detenuti ripareranno buche e strade/ Ultime notizie - Ministro Bonafede : “Modello da esportare” : Roma, detenuti ripareranno buche e strade: lanciato il progetto con Autostrade per l'Italia e ministero Giustizia. ministro Bonafede: “Modello da esportare”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:09:00 GMT)

Il 5 Stelle Barillari : "Politica più importante della scienza". Il M5S si dissocia : "Sui vaccini seguiamo la linea del Ministro Grillo" : Non a tutti i pentastellati sono piaciute le parole di Davide Barillari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che, in un post su Facebook, si era scagliato contro gli scienziati colpevoli, a suo dire, di "imporre le loro scelte alla politica". La scienza, per il consigliere, non può venire prima delle decisioni politiche "La politica viene prima della scienza. I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare ...

Vaccini - appello al Parlamento dell'Ordine dei Medici : "No al rinvio di un anno". Il Ministro Grillo : " Nessun passo indietro sull'obbligo" : Si allarga la fronda nel M5S dopo l'approvazione dell'emendamento che fa slittare le sanzioni. Il deputato Trizzino, direttore dell'ospedale civico di Palermo: "Ho visto morire bambini per il morbillo, non per complicanze postvaccinali".

Lorenzo Fontana - il Ministro della Famiglia che rischia di far saltare il governo : Lorenzo Fontana , il ministro della Famiglia, ogni volta che parla rischia di far saltare il governo targato Lega-M5s. Dalla Famiglia alla legge Mancino, le sue dichiarazioni sono sempre delle bombe.