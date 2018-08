Scuola : Studente palermitano alla guida dell’Obessu : Palermo, 11 ago. (AdnKronos) – Il palermitano Giuseppe Lipari, 20 anni, Studente universitario di Scienze Politiche, è uno dei quattro componenti del Board, l’organismo esecutivo europeo dell’Obessu, organizzazione internazionale che riunisce le associazioni Studentesche delle scuole secondarie di tutta Europa. Lipari, Responsabile Esteri uscente della Rete degli Studenti Medi, guiderà l’organizzazione insieme con ...

Sudafrica - studentessa stuprata da un compagno di Scuola si toglie la vita : La vicenda è avvenuta nel campus della Rhodes University: la giovane, di 23 anni, aveva denunciato tutto, ma il suo violentatore, un compagno di università, era stato soltanto sospeso. Prima di suicidarsi la ragazza ha scritto un post sul suo account Instagram: "Nessuno merita di essere stuprato".Continua a leggere

Lucia Azzolina : sogno una Scuola a misura di studente : Lucia Azzolina affida ad un video, integralmente fruibile cliccando in corrispondenza di questa riga, la sua visione di come far divenire la scuola di domani. “sogno una scuola a misura di studente e per realizzare questo sogno dobbiamo eliminare tutte le storture che si sono accumulate negli anni” esordisce l’onorevole appartenente alla VII Commissione Cultura, […] L'articolo Lucia Azzolina: sogno una scuola a misura di studente ...

Prato - studente perde falange durante alternanza Scuola-lavoro/ Ministro Bussetti : "Grave quanto accaduto" : Prato, studente perde falange durante alternanza scuola-lavoro: Montemurlo, il 17enne era in una officina. Ministro Marco Bussetti: "Grave quanto accaduto"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:38:00 GMT)

Prato - studente in alternanza Scuola-lavoro si amputa la falange dell'anulare : Questi gravi episodi testimoniano una mancanza di formazione e una scarsa cultura della prevenzione che caratterizzano non solo i percorsi di Asl, ma più in generale l'intero mondo del lavoro. La ...

Studente di 17 anni perde la falange di un dito durante l'alternanza Scuola lavoro : Uno Studente di 17 anni, impegnato in un progetto di alternanza scuola lavoro, si è ferito alla mano sinistra mentre stava lavorando a un macchinario che gli ha amputato la falange dell'anulare. L’incidente - ...

Prato : studente di 17 anni perde il dito di una mano durante l’alternanza Scuola lavoro : Il giovane stava lavorando in un'officina meccanica di Montemurlo: la punta di un trapano gli ha reciso una falange, che i medici del pronto soccorso non sono poi stati in grado di riattaccare.Continua a leggere

Scuola da copiare : lo studente fa il ramadan - i compagni italiani posticipano la cena di classe. «Così puoi mangiare con noi» : 'I nostri ragazzi ci hanno chiesto di poter tornare più tardi del previsto, così da poter cenare anche con Reda', spiega una mamma, Luisa Mondo. 'Quello che colpisce è la naturalezza - continua - In ...