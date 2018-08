Scuola : Studente palermitano alla guida dell'Obessu : Il palermitano Giuseppe Lipari, 20 anni, Studente universitario di Scienze Politiche, è uno dei quattro componenti del Board, l'organismo esecutivo europeo dell'Obessu, organizzazione internazionale ...

Sudafrica - studentessa stuprata da un compagno di Scuola si toglie la vita : La vicenda è avvenuta nel campus della Rhodes University: la giovane, di 23 anni, aveva denunciato tutto, ma il suo violentatore, un compagno di università, era stato soltanto sospeso. Prima di suicidarsi la ragazza ha scritto un post sul suo account Instagram: "Nessuno merita di essere stuprato".Continua a leggere

Lucia Azzolina : sogno una Scuola a misura di studente : Lucia Azzolina affida ad un video, integralmente fruibile cliccando in corrispondenza di questa riga, la sua visione di come far divenire la scuola di domani. “sogno una scuola a misura di studente e per realizzare questo sogno dobbiamo eliminare tutte le storture che si sono accumulate negli anni” esordisce l’onorevole appartenente alla VII Commissione Cultura, […] L'articolo Lucia Azzolina: sogno una scuola a misura di studente ...

Prato - studente in alternanza Scuola-lavoro si amputa la falange dell'anulare : Questi gravi episodi testimoniano una mancanza di formazione e una scarsa cultura della prevenzione che caratterizzano non solo i percorsi di Asl, ma più in generale l'intero mondo del lavoro. La ...

Scuola da copiare : lo studente fa il ramadan - i compagni italiani posticipano la cena di classe. «Così puoi mangiare con noi» : 'I nostri ragazzi ci hanno chiesto di poter tornare più tardi del previsto, così da poter cenare anche con Reda', spiega una mamma, Luisa Mondo. 'Quello che colpisce è la naturalezza - continua - In ...