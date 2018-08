Scosse e paura in Friuli : (AdnKronos) – Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico (Udine). L’epicentro del sisma, verificatosi alle 5.30 di questa mattina, si è verificato a una profondità di 13 km riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Un’altra scossa di magnitudo 3 era stata registrata qualche minuto prima nella stessa zona. Altre Scosse , di minore intensità rispetto alla più forte, sono ...

Terremoto - paura in Friuli : quindici Scosse a Cavazzo Carnico in provincia di Udine - sciame sismico in corso [MAPPE e DATI] : 1/6 ...