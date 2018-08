Scontro sull' invalidità | ricorso diffamatorio Condanna e risarcimento al medico offeso

Vaccini : ancora Scontro sull'autorcetificazione. Il Governo tira dritto : Resta altissimo il rischio caos sul fronte Vaccini. Presidi e pediatri sono schierati contro la decisione di consentire l'autocertificazione per le vaccinazioni dei bambini, ritenuta però in contrasto ...

Scontro nel governo sulla Tav - Toninelli : "Mangiatoia finita" | Siri : "Nessuno stop alle grandi opere - ma si proceda con le verifiche" : Il ministro dei Trasporti replica a Tajani che lo accusa di non essere mai andato nei cantieri e assicura che la sua priorità è abbattere gli sprechi ma il sottosegretario leghista frena

Scontro Toninelli-Tajani sulla Tav : 'Si metta l'anima in pace - la mangiatoia è finita' : 'Mi sporco le mani da quando sono nato. Uso con i soldi pubblici del Ministero dei trasporti la stessa attenzione che usavano i miei genitori per gestire le poche risorse familiari. Antonio Tajani e ...

Legge di stabilità - è Scontro sull’Iva. Ora Giorgetti non esclude l’aumento : Da una parte Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due leader, categorici nell’escludere un aumento dell’Iva. Dall’altra il ministro Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, leghista sì ma realista e pragmatico. Al vertice di governo va in scena la divisione fra due «filosofie» opposte, un primo assaggio di quella che sarà la vera tratta...

Scontro tra tir e pulmino nel foggiano - morti 12 braccianti tutti migranti che tornavano dai campi. Sull'incidente l'ombra del caporalato : Sabato, in un incidente simile, avevano perso la vita in quattro. Previsto per oggi l'arrivo del premier Conte e di Calvini che annuncia controlli a tappeto contro il caporalato -

Bologna - Scontro con esplosione sull'A14. Due morti : E' accaduto a Borgo Panigale, chiuso il raccordo di Casalecchio dove un ponte è parzialmente crollato. Una sessantina i feriti - Uno scontro fra un camion che trasportava sostanze infiammabili e ...

Tap - Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture"/ Ultime notizie : M5s-Lega - Scontro sulle grandi opere : Tap, Lezzi a Salvini: "Al Sud servono infrastrutture". Ultime notizie: tra M5s e Lega è scontro sulle grandi opere e i progetti in ballo.