Schalke-Fiorentina 3-0 | debutto negativo per Mirallas e Pjaca

Schalke-Fiorentina 3-0 : La Fiorentina è stata sconfitta 3-0 nell'amichevole disputata oggi a Gelsenkirchen con lo Schalke 04, ultimo test per la squadra viola prima dell'esordio in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato,...

Pjaca - esordio amaro. La Fiorentina dura un tempo : 3-0 per lo Schalke 04 : La maggior parte delle attenzioni erano tutte puntate su di lui, su Marko Pjaca . Nell'amichevole persa per 3-0 dalla Fiorentina in terra tedesca contro lo Schalke 04 , quello del talento croato " ex ...

Schalke 04-Fiorentina 3-0 : cronaca e tabellino della partita : Schalke 04-Fiorentina 3-0: cronaca e tabellino della partita Schalke 04 : Fährmann, Nastasic, Bentaleb, Baba, Stambouli , 17' st Teuchert, , Caligiuri , 28' st Skrzybski, , Burgstaller , 16' st Uth, ,...

Fiorentina - tonfo in amichevole : lo Schalke ne fa 3 negli ultimi venti minuti : GELSENKIRCHEN - La Fiorentina esce sconfitta dal test amichevole con lo Schalke 04 alla Veltins Arena: dopo un primo tempo dai ritmi bassi, i viola crollano nella ripresa contro i padroni di casa di ...

Fiorentina - esordio amaro per Pjaca : lo Schalke batte la Viola 3-0 : Sconfitta pesante per la squadra di Pioli, che a Gelsenkirchen cade 3-0 contro un ottimo Schalke, ex squadra del nuovo acquisto dei Viola, Marko Pjaca. Per i tedeschi gol di McKennie e doppietta di un ...

Schalke 04-FIORENTINA : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita SCHALKE 04-FIORENTINA. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming amichevole SCHALKE 04-FIORENTINA. SCHALKE 04-FIORENTINA Diretta Streaming live SCHALKE 04-FIORENTINA: Orario Diretta TV Amichevole 4 Agosto 2018 Dove vedere oggi in Diretta TV e Streaming SCHALKE 04-FIORENTINA amichevole La Fiorentina di Stefano Pioli affronta l’ultima amichevole […]

