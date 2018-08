Sballato gasato completamente fuso film stasera in tv 11 agosto | trama | curiosità

cubemagazine

: Alle 22.40 'Sballato, gasato, completamente fuso' di Steno con Diego Abatantuono, Edwige Fenech, Enrico Maria Saler… - raimovie : Alle 22.40 'Sballato, gasato, completamente fuso' di Steno con Diego Abatantuono, Edwige Fenech, Enrico Maria Saler… -

(Di sabato 11 agosto 2018)è ilin tv sabato 112018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:40. La pellicola diretta da Steno ha come protagonisti Edwige Fenech e Diego Abatantuono. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda GENERE: Commedia ANNO: 1982 REGIA: Steno CAST: Mauro Di Francesco, Edwige Fenech, Diego Abatantuono, Liù Bosisio, Enrico Maria Salerno DURATA: 96 Minutiin tv:La bella giornalista Patrizia, insoddisfatta della sua piccola rubrica, sfida il suo direttore: riuscirà a realizzare un’inchiesta degna di essere pubblicata o, in caso di fallimento, gli si concederà. ...