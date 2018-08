Saviano condannato per 'Gomorra' : non ha rettificato un passaggio del libro : Per non aver rettificato il passaggio del libro 'Gomorra' in cui si legge che Vincenzo Boccolato, in realtà imprenditore incensurato che vive all'estero, fa parte di un clan camorristico con un ruolo ...

Saviano condannato PER GOMORRA/ 15.000 euro per diffamazione dell’imprenditore Vincenzo Boccolato : Roberto SAVIANO è stato CONDANNATO, insieme a Mondodari, per non aver corretto un passaggio del libro "GOMORRA" in cui si parla di Vincenzo Boccolato. Le ragioni del giudice(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:51:00 GMT)