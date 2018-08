Sassuolo-Locatelli | è fatta | affare da 12 milioni al Milan

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni complessivi. Dal gol alla Juve all'addio al Milan : Fumata bianca per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista classe '98 dopo giorni di incontri e trattative ha finalmente trovato l'accordo con i neroverdi e si trasferirà in Emilia alla corte ...

Milan - è fatta per Locatelli al Sassuolo : il caso “recompra” ed i dettagli dell’affare : Manuel Locatelli da lunedì prossimo sarà un calciatore del Sassuolo, il Milan ha deciso di cedere il ragazzo della “cantera” Manuel Locatelli, da giovane speranza rossonera a esubero ceduto al Sassuolo. Dal gol alla Juventus ad oggi, il centrocampista non ha fatto il salto di qualità atteso, portando il club rossonero a cederlo ai neroverdi all’interno di questa sessione di calciomercato. Secondo quanto rivelato da ...

Milan : Locatelli preferisce il Sassuolo alla Germania : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , appuntamento lunedì per chiudere e trovare l'intesa sulle cifre della ricompra in favore dei rossoneri.

Milan - Romagnoli nuovo capitano : Locatelli va al Sassuolo : Milan, Romagnoli- Alessio Romagnoli sarà il nuovo capitano del Milan in vista della prossima stagione. Gattuso ha scelto il difensore come nuovo leader dopo l’addio di Bonucci. Romagnoli è stato preferito a Bonaventura, il quale svolgerà le veci di vicecapitano. Locatelli AL Sassuolo Accordo praticamente raggiunto tra il Milan e il Sassuolo per il passaggio […] L'articolo Milan, Romagnoli nuovo capitano: Locatelli va al Sassuolo ...

Sassuolo : Carnevali - Locatelli è lontano : ANSA, - MILANO, 9 AGO - Milan e Sassuolo non hanno ancora raggiunto l'accordo per la cessione di Manuel Locatelli ma le parti si riaggiorneranno presto. Lo conferma l'ad dei neroverdi, Giovanni ...

Sassuolo-Milan - fumata grigia. Ma i neroverdi vogliono Locatelli : Si è concluso con una fumata grigia il summit durato circa un'oretta tra Sassuolo e Milan per Manuel Locatelli. L'incontro - Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, l'amministratore delegato neroverde ...

Sassuolo - assalto a Locatelli : blitz a Casa Milan : Il Sassuolo torna alla carica per Manuel Locatelli. Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è arrivato a Casa Milan per incontrare Leonardo e ...

Calciomercato - Sassuolo-Locatelli : adesso ci siamo : SASSUOLO - Il Sassuolo continua a stringere per l'arrivo del centrocampista classe '98 Manuel Locatelli dal Milan . Il club neroverde ha da tempo superato la concorrenza del Cagliari e ora la ...

Calciomercato Sassuolo - frenata Locatelli : arriva Boga dal Chelsea : Sassuolo - La conferma del prestito di Rogerio dalla Juve e l'approdo del centrocampista Bourabia dal Konyaspor, sono il preludio all'arrivo di Jeremie Boga , dato ormai per certo, si spera di ...

Milan - Locatelli verso il Sassuolo. Bertolacci resta? : In fermento il mercato in uscita dei rossoneri che cercano di mettere assieme un tesoretto per gli acquisti

Milan : Locatelli al Sassuolo - cosa manca per chiudere : Manuel Locatelli è sempre più vicino al Sassuolo e l'operazione potrebbe chiudersi già nella giornata di oggi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già trovato l'accordo con i neroverdi sulla base di 11 milioni di euro, ma vuole inserire nel contratto il diritto di recompra .

Locatelli al Sassuolo/ Affare in dirittura d'arrivo - il Milan lavora sul diritto di recompra : Locatelli è ad un passo dal Sassuolo, i neroverdi sono pronti a sborsare i 12 milioni richiesti dalla compagine rossonera. Manca solo la decisione del Milan sul diritto di recompra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:28:00 GMT)