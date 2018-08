Sarri vince la prima | Chelsea ok

Premier : Chelsea di Sarri vince a debutto : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Buona la prima di Maurizio Sarri in Premier. All'esordio nel campionato inglese, il Chelsea guidato dall'ex tecnico del Napoli ha battuto per 3-0 in trasferta l' Huddersfield. ...

Premier : il Chelsea di Sarri vince con l'Huddersfield - Jorginho gol su rigore : Buona la prima per Maurizio Sarri in Premier. Il suo Chelsea soffre nel primo tempo, ma passa in casa dell'Huddersfield. Reti nella prima frazione di gioco di Kanté, gran spunto di Willian sulla ...

Inter - serve ‘rigore’ : sconfitta dal dischetto contro il Chelsea - la squadra di Sarri più convincente [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Premier : Sarri sfida Guardiola - per bookie vince lo spagnolo : Impegno 100%, divertimento 90%. È così che nella sua prima intervista da tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, in un ottimo inglese, ha rivelato di voler vincere qualcosa al suo primo anno in Blues. Il tecnico toscano, per fare centro al primo colpo, dovrà però fare i conti con Pep Guardiola, sua grande amico ed estimatore. Basta un occhio alle quote sulla prossima stagione del calcio inglese e subito si capisce che il Manchester City è ...

Chelsea presenta Sarri : 'Vincere? Prima divertirsi' : Il calcio non è uno sport, ma un gioco e noi dobbiamo nutrire il bambino che è in noi". Solo quattro anni fa allenava in Serie B, ora si trova sulla panchina di uno dei top-club del campionato più ...

Chelsea - Sarri si presenta : “proverò a portare il mio stile in Premier - il mio obiettivo è vincere qualcosa” : L’allenatore toscano ha parlato per la prima volta dopo l’ufficialità del suo passaggio al Chelsea, non dimenticando il suo periodo napoletano “Innanzitutto devo dire grazie alla gente di Napoli perché mi hanno aiutato in ogni modo in questi tre anni. Li amo molto, li amerò per sempre“. LaPresse/PA Maurizio Sarri non dimentica Napoli nella sua prima intervista da allenatore del Chelsea: “sono stato fortunato a ...

Sarri in inglese - ecco la prima intervista al Chelsea : 'Guardiola un amico - qui per vincere' : un Maurizio Sarri dalla rigorosa conversazione in inglese quello che si è sottoposto alla prima intervista ufficiale di Chelsea TV, canale ufficiale del club. Accantonando qualche ironia sui social, ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Sarri : 'Vincere e divertire'. Zola il suo secondo : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del club confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio ...

Napoli - carica Ancelotti e De Laurentiis per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...

Napoli - paradosso Sarri : va via e sul mercato vince la sua linea : Ancora nessuna traccia delle idee di Ancelotti: i primi colpi azzurri potrebbero essere Verdi e Politano, già indicati a gennaio dal tecnico toscano

Serie C - playoff. Incredibile Siena : vince al 100'. Il Cosenza vince davanti a Sarri. Catania ok : Mai dare per scontata la Serie C. Nemmeno quando il recupero è ormai scaduto. Nemmeno quando tutto sembra finito. L'ultima dimostrazione arriva dal Franchi di Siena, dove nei minuti finali succede l'...