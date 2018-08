Sarri debutto da Premier | 3-0 alla prima

Sarri - debutto vincente : Buona la prima di Maurizio Sarri in Premier. All'esordio nel campionato inglese, il Chelsea guidato dall'ex tecnico del Napoli ha battuto per 3-0 in trasferta l' Huddersfield. Le reti portano la firma ...

Premier : Chelsea di Sarri vince a debutto : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Buona la prima di Maurizio Sarri in Premier. All'esordio nel campionato inglese, il Chelsea guidato dall'ex tecnico del Napoli ha battuto per 3-0 in trasferta l' Huddersfield. ...

Chelsea-City 0-2 : Pep rovina il debutto a Sarri. Decide una doppietta di Aguero : LA CRONACA 82' Sarri si gioca l'ultima carta: dentro Moses per Pedro 74' Aguero sfiora la tripletta, salva Caballero 72' Sarri toglie Morata e inserisce Abraham. Deludente per lo spagnolo 70' ...

