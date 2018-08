Santa Chiara | onomastico Santo del giorno | l' 11 agosto si festeggia il braccio

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova Santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha...

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova Santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha fatto il primo ...

Elena Santarelli : “Niente da dichiarare” - il nuovo post sconvolge tutti : Elena Santarelli: il nuovo post su Instagram “#nothingtodeclare”, questa la didascalia al nuovo post su Instagram pubblicato da Elena Santarelli. Si tratta di una foto che la ritrae al fianco del marito Bernardo Corradi. Nello scatto in questione i due sono teneramente abbracciati e lei dà un bacio sulla guancia alla dolce metà. Un’immagine tenera […] L'articolo Elena Santarelli: “Niente da dichiarare”, il ...

Armonie in Corte alla Chiesa di Santa Chiara : Prosegue Armonie in Corte, una bellissima iniziativa che offre anche d'estate l'opportunità di ascoltare musica di qualità in location particolarmente suggestive di Udine. A causa dei lavori in corso ...